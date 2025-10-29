台東原民急難救助金未編列預算 議員籲列常態支出

台東縣政府原住民族處每年均編列「原住民族急難救助金」，協助族人面臨緊急危難時渡過難關，落實照顧原住民族生計。不過，縣議員楊清順在定期會中發現，明年度相關預算竟未編列，質疑此舉恐嚴重影響族人權益。

縣府原民處說明，中央原民會因整體預算重新檢討，調整部分一般性補助經費，使得明年未再補助縣市政府辦理「原住民族急難救助金」；縣府因此未另行編列該項預算，並依中央指示將相關急難救助需求，納入社會處一般救助項目中，讓有需要的族人仍可持續獲得協助。

原民處指出，中央原民會自25年前設置「原住民族急難救助金」以來，已協助全台超過50萬人次原住民家庭，對族人生活安全有重要貢獻。該計畫主要協助因死亡、重病、重大災害、失業或失蹤等突發事件而陷入困境的族人，提供即時援助，維持基本生活並協助自立。

楊清順表示，近期他協助族人申請救助金時，卻發現相關經費已用罄且無新預算可申請，令人擔憂。他批評說，「這麼重要、與族人生計息息相關的福利政策，怎麼能說停就停？這是漠視族人權益的做法。」他並要求縣府主動向中央反映，積極爭取恢復補助。