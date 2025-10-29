宜推屋頂光電 最高補助30萬

宜蘭縣政府鼓勵家戶屋頂設置太陽能板發電，公告每瓩獎勵3000元，每案最高30萬元。縣府計畫全年補助120案共3600萬元，首年試辦獎勵補助限定住家，加蓋屋頂也可申請，期限至12月5日。

民眾表示，宜蘭多雨天氣，不太適合安裝太陽能發電設備，花錢效益低，且申請期限快到了，還是觀望一下好了。

政府推動淨零轉型，縣務會議昨說明獎勵細節，鼓勵縣民提出申請。工旅處表示，經濟部能源署核定宜蘭今年太陽光電設置獎勵共3600萬元，裝置容量每瓩獎勵3000元，不足1瓩不予獎勵，依規定單一幢建築物最高補助30萬元，如果是連棟建築以「先送先補助」原則，補助額滿為止。

由於宜蘭天氣多雨，不見得適合申請太陽能發電，而且住戶也擔心頂樓加蓋的屋頂，屬於建築違規，一旦申請太陽能發電補助，恐遭政府機關開罰。

據了解，這是第一年試辦補助家戶設置，針對加蓋頂樓都能申請獎勵，不會牽扯上違建問題。

縣府表示，申請者須檢附「建物所有權人同意書」 且應全數建物所有權同意方得提出申請，今年12月5日前郵遞或親送至宜蘭縣政府工商旅遊處工商科，同時信封要載明：申請宜蘭縣政府辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫，首年若試辦良好，明年擴大辦理，諮詢專線（03）9252235。