傅崐萁提告6罪 張峻反批抹黑

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
立委傅崐萁（左）昨天到花蓮地檢署按鈴提告議長張峻，律師許正次（中）、國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮（右）陪同。記者王思慧／攝影
立委傅崐萁（左）昨天到花蓮地檢署按鈴提告議長張峻，律師許正次（中）、國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮（右）陪同。記者王思慧／攝影

國民黨花蓮立委傅崐萁、議長張峻前天爆激烈衝突，傅昨天由律師陪同按鈴控張等人涉違反妨害公務等6罪嫌，稱「不容許用暴力相向的方式破壞民主法治」。張認為「為災民踹這一腳，被告很值得」，強調未施暴，反而是傅一直抹黑他和災民為黑道、民主之恥等涉妨害名譽，將蒐證反控。

國民黨立委傅崐萁、鄭天財與縣府團隊，前天在花蓮光復鄉辦「堰塞湖災區重建座談會」，議長張峻不滿未被通知，到場衝進會場踢桌抗議，雙方激烈衝突。

傅崐萁、律師許正次昨赴花蓮地檢署，控告張峻涉違反妨害公務、聚眾施強暴脅迫、傷害、強制、恐嚇、集會遊行法6罪。

傅崐萁說，馬太鞍溪堰塞湖潰決造成嚴重水災，才由光復鄉公所邀光復、鳳林村里鄰長，討論如何比照南部丹娜絲颱風風災，盡快通過救助方案，且開放所有人進場。

但本月26日晚間就已接獲「有人要鬧場」消息，座談會當天也到鳳林警分局備案，卻還是按對方劇本演出。

「為災民踹這一腳，被告很值得。」張峻表示，「最不配講民主的就是傅崐萁」，座談會現場很多民眾、媒體錄影，證據會說話，他未對傅崐萁施暴，但對傅不斷抹黑他是黑道等妨害名譽部分，一定提告。

據了解，座談會由傅崐萁和鄭天財發起，請光復鄉公所代邀村里鄰長到場。鄉長林清水說，只邀村里鄰長，議員都沒有邀請，現場議員是自行前往。

傅崐萁 張峻

