衛福部基隆醫院行政大樓 擬登錄歷史建築

老醫院是地方共同記憶，衛福部基隆醫院行政大樓可望在明年登錄為歷史建築；仙洞地區「陳醫院」屋主曾依私有老建築保存再生計畫，申請到文化局補助經費修繕，後遇執行困難撤案。

基隆醫院行政大樓歷史研究報告指，大樓平面格局左右對稱，整體造型現代簡約，保有西方古典歷史式樣與幾何形狀裝飾物，為早年各地總督府立醫院中，較早以鋼筋混凝土為主要構造物，具建築史或技術史價值，是見證日據時期基隆地區醫療發展的實體證據。

基隆市文觀局副局長鄭鼎青表示，最快明年可完成登錄，成為基隆市第30處歷史建築。

另，中山區仙洞國小旁，1950年代建成的「陳醫院」是早年仙洞一帶最高的地標建築。1樓做為醫師陳以時執業的診所，2樓是住家，屋頂平台是家族社交場所。

隨著基隆港擴建、仙洞人口外移及颱風肆虐，陳醫院逐漸不堪使用。陳家在1977年搬離仙洞後，建物閒置，曾租賃他人使用，也曾被人占用。

陳家後人不捨承載家族歷史記憶的樓房逐漸破敗，希望修復再現，盼延續早年被視為仙洞地標的歷史意義，2018年12月間依私有老建築保存再生計畫，提案申請文化部補助。

陳家提出的老屋修復經費為592萬元，爭取文化部補助50%，餘額由陳家自籌。修復後1樓作為展廳，展示百年來家族收藏的仙洞文物與歷史。

文化部審議後同意陳醫院申請補助案，因建物土地使用分區涉及道路與港埠用地，加上疫情等因素，提案人決定撤案，最後未執行。