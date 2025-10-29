聽新聞
0:00 / 0:00
衛福部基隆醫院行政大樓 擬登錄歷史建築
老醫院是地方共同記憶，衛福部基隆醫院行政大樓可望在明年登錄為歷史建築；仙洞地區「陳醫院」屋主曾依私有老建築保存再生計畫，申請到文化局補助經費修繕，後遇執行困難撤案。
基隆醫院行政大樓歷史研究報告指，大樓平面格局左右對稱，整體造型現代簡約，保有西方古典歷史式樣與幾何形狀裝飾物，為早年各地總督府立醫院中，較早以鋼筋混凝土為主要構造物，具建築史或技術史價值，是見證日據時期基隆地區醫療發展的實體證據。
基隆市文觀局副局長鄭鼎青表示，最快明年可完成登錄，成為基隆市第30處歷史建築。
另，中山區仙洞國小旁，1950年代建成的「陳醫院」是早年仙洞一帶最高的地標建築。1樓做為醫師陳以時執業的診所，2樓是住家，屋頂平台是家族社交場所。
隨著基隆港擴建、仙洞人口外移及颱風肆虐，陳醫院逐漸不堪使用。陳家在1977年搬離仙洞後，建物閒置，曾租賃他人使用，也曾被人占用。
陳家後人不捨承載家族歷史記憶的樓房逐漸破敗，希望修復再現，盼延續早年被視為仙洞地標的歷史意義，2018年12月間依私有老建築保存再生計畫，提案申請文化部補助。
陳家提出的老屋修復經費為592萬元，爭取文化部補助50%，餘額由陳家自籌。修復後1樓作為展廳，展示百年來家族收藏的仙洞文物與歷史。
文化部審議後同意陳醫院申請補助案，因建物土地使用分區涉及道路與港埠用地，加上疫情等因素，提案人決定撤案，最後未執行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言