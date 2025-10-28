快訊

還有機會！大樂透頭獎連12摃 周五獎金上看4.8億元

川普APEC玩「快閃」舞台留給習近平 專家：美做錯一事反幫了大陸

聽新聞
0:00 / 0:00

海大無障礙遊艇下水！楊玉欣當首航員 肢體障礙者也能體驗開船出海

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國立台灣海洋大學10月27日下午舉辦「向洋1號」無障礙遊艇下水暨首航儀式。圖／海大提供
國立台灣海洋大學10月27日下午舉辦「向洋1號」無障礙遊艇下水暨首航儀式。圖／海大提供

國立台灣海洋大學今天表示，全台首艘以無障礙體驗為核心理念設計建造的遊艇「向洋1號」啟航，邀請基市府社會處楊玉欣擔任首航員，展現海大推動全民海洋教育、實踐海洋平權的具體行動。

海大說，向洋1號船體採用平穩安全的設計，結合無障礙設施，讓身障人士也能安全且自在地親近海洋。為實現真正的無障礙體驗，團隊特別邀請專業身心障礙輔具廠商共同參與設計，打造符合安全規範的液壓式升降平台與寬敞通行空間，使輪椅乘客能直接上下船艙，成為全民親海的新平台。

在27日的啟航儀式中，海大校長許泰文說，海大長期致力推動海洋教育與在地連結，讓更多人能夠「走向海洋、理解海洋」。向洋1號啟用，不僅展現海洋大學對海洋教育的持續投入，也象徵著學校對基隆海洋發展的支持與承諾。

楊玉欣致詞時指出，「障礙」對於身心障礙人士而言，同時存在3個層面。首先是身體層面的功能障礙，指個人在身體或心理結構、功能上出現損傷或限制。其次是活動層面受限，意指因功能障礙導致在執行特定活動時面臨困難。最後是參與層面的限制，主要反映在社會環境或態度障礙，使身心障礙者無法平等參與教育、就業、休閒或公共活動。

楊玉欣說，打造向洋1號無障礙船隻，不僅是硬體設施的改善，更是「無障礙參與」精神的重要實踐，讓身心障礙者能夠安全且自在地親近海洋，真正享有同等的體驗權

負責設計與建造船隻的海大教授曹校章表示，希望透過向洋1號誕生，以專業技術回應社會需求，讓更多人都能無礙地體驗海上活動。

他說，對一般人而言簡單的登船體驗，對於身心障礙者卻往往充滿挑戰。團隊在設計過程中，特別著重於結構安全、上下船動線與穩定性，希望透過這艘船，讓海洋教育真正實現共融。未來將持續推動課程與活動，讓身心障礙者實現一生一次的開船體驗。

國立台灣海洋大學校長許泰文表示，向洋1號啟用象徵著學校對基隆海洋發展的支持與承諾。圖／海大提供
國立台灣海洋大學校長許泰文表示，向洋1號啟用象徵著學校對基隆海洋發展的支持與承諾。圖／海大提供
國立台灣海洋大學興建全台首艘以無障礙體驗為核心理念的「向洋1號」正式啟航，未來將持續推動課程與活動，讓身心障礙者實現開船體驗。圖／海大提供
國立台灣海洋大學興建全台首艘以無障礙體驗為核心理念的「向洋1號」正式啟航，未來將持續推動課程與活動，讓身心障礙者實現開船體驗。圖／海大提供
國立台灣海洋大學10月27日下午舉辦「向洋1號」無障礙遊艇下水暨首航儀式。圖／海大提供
國立台灣海洋大學10月27日下午舉辦「向洋1號」無障礙遊艇下水暨首航儀式。圖／海大提供
國立台灣海洋大學10月27日下午舉辦「向洋1號」無障礙遊艇下水暨首航儀式，海大教授曹校章分享團隊設計過程，特別著重於結構安全、上下船動線與穩定性。圖／海大提供
國立台灣海洋大學10月27日下午舉辦「向洋1號」無障礙遊艇下水暨首航儀式，海大教授曹校章分享團隊設計過程，特別著重於結構安全、上下船動線與穩定性。圖／海大提供
國立台灣海洋大學興建全台首艘以無障礙體驗為核心理念的「向洋1號」正式啟航，讓身障人士也能安全且自在地親近海洋。圖／海大提供
國立台灣海洋大學興建全台首艘以無障礙體驗為核心理念的「向洋1號」正式啟航，讓身障人士也能安全且自在地親近海洋。圖／海大提供
基隆市政府社會處長楊玉欣說，國立台灣海洋大學向洋1號啟用是無障礙參與精神的重要實踐。圖／海大提供
基隆市政府社會處長楊玉欣說，國立台灣海洋大學向洋1號啟用是無障礙參與精神的重要實踐。圖／海大提供

海大 海洋大學 身障 遊艇

延伸閱讀

基隆社會處官方LINE升級 「智能客服」查社福資訊一鍵搞定

影／基隆碧砂漁港大浪越堤一波波 3遊艇沉沒、1翻覆災情慘

海大72周年慶表揚署長、立委等10傑出校友 謝國樑、童子瑋同台

神秘嘉賓現身！教育部辦大專女培交流 蔡英文勉學子要有「被討厭的勇氣」

相關新聞

基隆公車門未關妥照樣開 惡臭廢氣灌車廂乘客怒轟0安全

基隆市公車昨天在車門未完全關閉下行駛，廢氣灌入車內，網友指臭到難以忍受，公車安全等級為0。公車處表示，車門因卡住異物故障...

海大無障礙遊艇下水！楊玉欣當首航員 肢體障礙者也能體驗開船出海

國立台灣海洋大學今天表示，全台首艘以無障礙體驗為核心理念設計建造的遊艇「向洋1號」啟航，邀請基市府社會處楊玉欣擔任首航員...

拆樑罷免案催生 謝國樑12月分區座談與公民面對面

基隆市長謝國樑去年10月間挺過罷免案考驗後，市府安排「公民團體座談會」，由謝與罷免連署領銜人戴璟安交流市政意見。謝國樑今...

公布39項亮點施政都要開記者會 宜蘭代理縣長劍指2026？今親揭原因

宜蘭縣代理縣長林茂盛最近宣布明年度重大施政計畫，洋洋灑灑列39案、經費近30億元，並交代各局處針對每項施政都安排現勘記者...

部基醫院可望明年登錄為歷史建築 仙洞「陳醫院」修復再生胎死腹中

衛生福利部基隆醫院行政大樓見證日據時期，基隆地區醫療發展實體證據，在公部門主導下，可望明年登錄為歷史建築。仙洞地區的「陳...

試辦住家屋頂設置太陽能板發電 宜蘭公告每KW獎勵3千元最高補助30萬

政府推動淨零轉型，宜蘭縣政府鼓勵家戶屋頂設置太陽能板發電，公告每KW獎勵3000元，每案最高獎金30萬元，不無小補。縣府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。