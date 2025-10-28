聽新聞
海大無障礙遊艇下水！楊玉欣當首航員 肢體障礙者也能體驗開船出海
國立台灣海洋大學今天表示，全台首艘以無障礙體驗為核心理念設計建造的遊艇「向洋1號」啟航，邀請基市府社會處楊玉欣擔任首航員，展現海大推動全民海洋教育、實踐海洋平權的具體行動。
海大說，向洋1號船體採用平穩安全的設計，結合無障礙設施，讓身障人士也能安全且自在地親近海洋。為實現真正的無障礙體驗，團隊特別邀請專業身心障礙輔具廠商共同參與設計，打造符合安全規範的液壓式升降平台與寬敞通行空間，使輪椅乘客能直接上下船艙，成為全民親海的新平台。
在27日的啟航儀式中，海大校長許泰文說，海大長期致力推動海洋教育與在地連結，讓更多人能夠「走向海洋、理解海洋」。向洋1號啟用，不僅展現海洋大學對海洋教育的持續投入，也象徵著學校對基隆海洋發展的支持與承諾。
楊玉欣致詞時指出，「障礙」對於身心障礙人士而言，同時存在3個層面。首先是身體層面的功能障礙，指個人在身體或心理結構、功能上出現損傷或限制。其次是活動層面受限，意指因功能障礙導致在執行特定活動時面臨困難。最後是參與層面的限制，主要反映在社會環境或態度障礙，使身心障礙者無法平等參與教育、就業、休閒或公共活動。
楊玉欣說，打造向洋1號無障礙船隻，不僅是硬體設施的改善，更是「無障礙參與」精神的重要實踐，讓身心障礙者能夠安全且自在地親近海洋，真正享有同等的體驗權
負責設計與建造船隻的海大教授曹校章表示，希望透過向洋1號誕生，以專業技術回應社會需求，讓更多人都能無礙地體驗海上活動。
他說，對一般人而言簡單的登船體驗，對於身心障礙者卻往往充滿挑戰。團隊在設計過程中，特別著重於結構安全、上下船動線與穩定性，希望透過這艘船，讓海洋教育真正實現共融。未來將持續推動課程與活動，讓身心障礙者實現一生一次的開船體驗。
