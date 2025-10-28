拆樑罷免案催生 謝國樑12月分區座談與公民面對面

基隆市長謝國樑去年10月間挺過罷免案考驗後，市府安排「公民團體座談會」，由謝與罷免連署領銜人戴璟安交流市政意見。謝國樑今天說，日前已與戴討論第2次公民團體座談會，預計12月以雙方取得共識的形式辦理。

公民團體「山海公民拆樑行動」發動罷免謝國樑，連署成案後，去年10月13日投票，因同意票未達25%門檻，且不同意票高於同意票，選民用選票否決罷免案，讓謝繼續在市府主政。

市府說，去年12月間首度舉辦「公民團體座談會」，安排市府各局處人員回應市民提問。戴璟安也在座談會中提供政策建議，對市政助益頗大。今年12月中下旬將再次舉辦公民團體座談會，以利廣納市民意見，做為明年施政參考。

謝國樑說，去年座談會得到許多好的建議，經過一年，本月21日他已與戴璟安碰面，討論第2次公民團體座談會的舉辦形式與方案，過程非常融洽，也很順利，市府將聽取戴的建議，以雙方已取得的共識辦理座談會。

謝國樑轉述戴璟安在討論過程中，提到希望座談會「分區辦理」，讓更多民間團體得以加入討論，並聚焦各區不同的政策意見與立場，讓有意願對市政提出建言的市民朋友都能有發聲的機會。他認為這是非常好的建議，市府也將依此方向辦理。

謝國樑說，公民參與對政府治理來說是很重要的一環，去年罷免投票過後，他抱持更謙卑的態度看待及回應市民訴求，讓多元的聲音充分表達，非常希望透過第2次公民團體座談會，持續聽取民意、努力推動市政。