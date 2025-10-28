快訊

台壽砸150億延長LaLaport南港地上權40年 看好長期商機續航

IG滑到寶寶「性別趴」主角竟是老公和小三 人妻看完影片氣炸

趙露思「零賠償解約」成功脫身！17億違約金全免 新東家2大條件曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

拆樑罷免案催生 謝國樑12月分區座談與公民面對面

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府12月下旬起將分區舉辦與公民團體座談會，與市民面對面的直接交流。圖為去年座談會場景。圖／基市府提供
基市府12月下旬起將分區舉辦與公民團體座談會，與市民面對面的直接交流。圖為去年座談會場景。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑去年10月間挺過罷免案考驗後，市府安排「公民團體座談會」，由謝與罷免連署領銜人戴璟安交流市政意見。謝國樑今天說，日前已與戴討論第2次公民團體座談會，預計12月以雙方取得共識的形式辦理。

公民團體「山海公民拆樑行動」發動罷免謝國樑，連署成案後，去年10月13日投票，因同意票未達25%門檻，且不同意票高於同意票，選民用選票否決罷免案，讓謝繼續在市府主政。

市府說，去年12月間首度舉辦「公民團體座談會」，安排市府各局處人員回應市民提問。戴璟安也在座談會中提供政策建議，對市政助益頗大。今年12月中下旬將再次舉辦公民團體座談會，以利廣納市民意見，做為明年施政參考。

謝國樑說，去年座談會得到許多好的建議，經過一年，本月21日他已與戴璟安碰面，討論第2次公民團體座談會的舉辦形式與方案，過程非常融洽，也很順利，市府將聽取戴的建議，以雙方已取得的共識辦理座談會。

謝國樑轉述戴璟安在討論過程中，提到希望座談會「分區辦理」，讓更多民間團體得以加入討論，並聚焦各區不同的政策意見與立場，讓有意願對市政提出建言的市民朋友都能有發聲的機會。他認為這是非常好的建議，市府也將依此方向辦理。

謝國樑說，公民參與對政府治理來說是很重要的一環，去年罷免投票過後，他抱持更謙卑的態度看待及回應市民訴求，讓多元的聲音充分表達，非常希望透過第2次公民團體座談會，持續聽取民意、努力推動市政。

市府指出，依據雙方已達成的共識，預計12月中旬開始，由各區區公所分區辦理公民團體座談會，除在會前事先蒐集市民提問，讓座談會發揮最佳討論效果，謝國樑也會率局處同仁出席，與市民面對面的直接交流，一起為基隆市政努力。

基市府12月下旬起將分區舉辦與公民團體座談會，與市民面對面的直接交流。圖為去年座談會場景。圖／基市府提供
基市府12月下旬起將分區舉辦與公民團體座談會，與市民面對面的直接交流。圖為去年座談會場景。圖／基市府提供
基市府12月下旬起將分區舉辦與公民團體座談會，與市民面對面的直接交流。圖為去年座談會場景。圖／基市府提供
基市府12月下旬起將分區舉辦與公民團體座談會，與市民面對面的直接交流。圖為去年座談會場景。圖／基市府提供

公民團體 謝國樑 罷免

延伸閱讀

基市辦綠能宣導會 謝國樑：高標準守護公共利益 讓綠能政策永續發展

新市政大樓案惹議 謝國樑引高雄案稱如孿生兄弟

基隆新市政大樓都更圖利業者？ 謝國樑舉高雄開發案：幾乎是孿生兄弟

同台慶生司儀喊錯議長為市長 謝國樑、童子瑋互動微妙

相關新聞

基隆公車門未關妥照樣開 惡臭廢氣灌車廂乘客怒轟0安全

基隆市公車昨天在車門未完全關閉下行駛，廢氣灌入車內，網友指臭到難以忍受，公車安全等級為0。公車處表示，車門因卡住異物故障...

拆樑罷免案催生 謝國樑12月分區座談與公民面對面

基隆市長謝國樑去年10月間挺過罷免案考驗後，市府安排「公民團體座談會」，由謝與罷免連署領銜人戴璟安交流市政意見。謝國樑今...

公布39項亮點施政都要開記者會 宜蘭代理縣長劍指2026？今親揭原因

宜蘭縣代理縣長林茂盛最近宣布明年度重大施政計畫，洋洋灑灑列39案、經費近30億元，並交代各局處針對每項施政都安排現勘記者...

部基醫院可望明年登錄為歷史建築 仙洞「陳醫院」修復再生胎死腹中

衛生福利部基隆醫院行政大樓見證日據時期，基隆地區醫療發展實體證據，在公部門主導下，可望明年登錄為歷史建築。仙洞地區的「陳...

試辦住家屋頂設置太陽能板發電 宜蘭公告每KW獎勵3千元最高補助30萬

政府推動淨零轉型，宜蘭縣政府鼓勵家戶屋頂設置太陽能板發電，公告每KW獎勵3000元，每案最高獎金30萬元，不無小補。縣府...

基隆泳池異味風波 市府、廠商互槓

基隆市國民運動中心委外營運，市府指業者疑違反商業會計法並函送法辦，近日因泳池被質疑有異味，市府與廠商再互槓。市長謝國樑昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。