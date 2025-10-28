台東冰咖啡大師賽 展現創意與對土地熱情

第3屆台東冰咖啡創意大師賽成績出爐，今年以「山海共醇」為主題，調製1杯對台東山海風貌與土地的熱情，共有18人得獎。

「台東冰咖啡創意大師賽」總決賽今日於台東縣政府大禮堂熱烈登場暨頒獎，來自全國各地的咖啡職人與青年創作者齊聚台東，展現創意、技藝與對土地熱情。

脫穎而出的得獎者，公開組金獎王溢錞 （尋蹤）、銀獎李劼 （黎明之前）、銅獎蔡旻晏 （山海旗遇記）；最佳風味獎陳宏誌 （釋夏花語）；市場潛力獎陳姿樺（曙光之境）；最佳人氣獎康菀婷 （擁抱Road）；學生卓越表現獎施家育 （Golden cycle）；學生風味創新獎邱仲寬（蜜語女神）；學生潛力新星獎邱品瑄 （曙光金萃冰咖啡）。加上其他獎項總計18人獲獎。

評審團隊表示，今年選手的作品不僅創意滿點，更展現出對「風土」的深刻理解。許多作品融入台東產區咖啡豆、熱帶水果與部落食材，創造出兼具美感與故事性的飲品。知名咖啡YouTuber「VVcafe by學長」首次擔任評審，他表示，第一次參與這樣的比賽，感受到選手們滿滿的創意能量與對咖啡的熱愛，令人印象深刻。

台東縣長饒慶鈴透過新聞稿表示，台東不僅是咖啡的產地，更是一片孕育創意的沃土。從豆子的香氣、風味到創作者的靈感，都洋溢著自由與生命力。每一位選手，都是台東咖啡故事的講述者，冰咖啡不只是飲品，更是一場味覺與土地的旅行。

台東縣政府農業處長許家豪表示，這次比賽邀集多位專業評審與產業代表，從創意構思、風味層次、技術表現到市場潛力進行全方位評分。參賽者需於15分鐘內完成4杯創意冰咖啡，並在10分鐘內進行風味講解與創作分享。賽事不分組、不限年齡，向所有咖啡愛好者開放，更設立學生專屬獎項，鼓勵青年勇於嘗試、激發新世代的產業能量。