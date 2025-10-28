台東縣推指紋建檔 助忘記住址或身分者返家

快訊

中央社／ 台東縣28日電

協助失智長者等弱勢族群，台東縣政府和警察局合作推動「指紋捺印建檔服務」，有需求的民眾可事先完成指紋建檔，一旦發生走失、記憶混亂或無法表達身分時，警察可迅速比對。

台東縣政府社會處今天發布新聞稿表示，為協助精神病患、身心障礙者及失智長者在日常生活中遇有身分辨識困難時，能快速確認身分，社會處攜手警察局推動「指紋捺印建檔服務」。一旦發生走失、記憶混亂或無法表達身分時，警方即可迅速比對指紋確認身分，減少家屬尋人焦急，提升社會安全網的溫度與效率。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣領有身心障礙證明者中，精神疾病及智力障礙者約占3成，另有失智長者約2000人。這些族群在外出或就醫時，若因記憶力退化、認知障礙或情緒不穩，容易忘記住址或身分，增加走失風險。

她說，縣政府推動指紋捺印建檔服務，秉持「預防勝於事後」理念，讓每位需要協助的縣民都能被看見、受到保護，營造更安全、安心的生活環境。

台東縣政府社會處長陳淑蘭表示，指紋捺印服務主要針對精神病患、身心障礙者及失智長者，由家屬或照顧者向所在地戶政事務所或警察分局提出申請，經當事人及監護人同意後即可完成建檔。若民眾走失或需確認身分，警方可透過指紋辨識系統即時查驗，協助返家。陳淑蘭呼籲照顧者踴躍申請，讓指紋建檔成為守護家人的無形安全鎖。

