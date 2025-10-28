聽新聞
公布明年施政開記者會 宜蘭代理縣長劍指2026？今親揭原因
宜蘭縣代理縣長林茂盛最近宣布明年度重大施政計畫，洋洋灑灑列39案、經費近30億元，並交代各局處針對每項施政都安排現勘記者會，動作頻頻且勤跑基層，外傳為布局參選2026宜蘭縣長作準備。林茂盛今受訪表示「沒有啦」，就是做該做的事，讓縣民知道「縣政府準備好了」。
民進黨誓言2026拿下宜蘭執政權，國民黨掀起政權保衛戰，林茂盛雖是無黨籍，但從政經驗從新北市前市長朱立倫到宜蘭縣長林姿妙，一路受到藍營提拔重用，展現負責認真行政首長風範，頗受好評。今年初他代理縣長時，把戶籍從新北遷到宜蘭，當時就被傳聞有意參選縣長。
林茂盛最近在縣務會議宣布115年重大施政，包括新興及亮點計畫39案，涵蓋施政藍圖的民生福祉、經濟發展、環境永續三大主軸，這是以前林姿妙縣長執政時期所沒有的作法，各局處也被交代針對每項施政分別安排會勘記者會，一連串動作更讓主管覺得「不尋常」。
39項施政計畫經費近30億元，宜蘭縣議會下個月召開定期大會，這些計畫的明年度預算書還沒通過議會審議，未與議員溝通就公布，有些更是部分縣議員努力爭取的重要建設事項，如今全部攤在陽光下廣為周知，讓議員錯愕；尤其明年選舉年，驗收成果，某議員爭取的重大建設可能被別的議員拿去分一杯羹，會勘質詢之後就說「我也有爭取」。
「為何急著公布」？包括議員等地方人士研判，代理縣長最近動作很多，大小場社區活動都跑，可能為參選縣長布局！
林茂盛說，中央給宜蘭統籌分配稅增加128億元，但減少一般性補助款，包括議員在內很多人都關切如何動支經費，所以縣府依輕重緩急把明年要執行的重大施政公開，讓各界知道「縣政府準備好了」，但不是為了他「準備好了」，召開記者會則是可以讓提案爭取建設的議員有機會露出。
