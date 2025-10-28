基隆公車門未關妥照樣開 惡臭廢氣灌車廂乘客怒轟0安全

基隆市公車昨天在車門未完全關閉下行駛，廢氣灌入車內，網友指臭到難以忍受，公車安全等級為0。公車處表示，車門因卡住異物故障，約1分鐘排除，會要求駕駛確認車門關閉後再行駛。

網友昨天搭乘基隆市104路線公車，下午3時許，行經國立台灣海洋大學附近時，車門在未完全關閉下仍持續行駛，網友錄下影片上傳社群平台Threads，批評基隆公車安全等級為0，客滿的公車車門關不起來，公車排氣管排放的廢氣灌入車內。

基隆市公車處今天表示，車門因卡住異物而故障，無法完全關閉，駕駛發現異常後隨即多次啟閉車門開關，約1分鐘排除故障，未來會要求駕駛進出站前，務必確認車門完全關閉後再行駛；車輛維修部分，也將要求維修業者再三確認，公車處也會加強稽核制度。

民進黨基隆市議員許睿慈指出，基隆市不到半年已出現2次相同情形，顯見公車處的「螺絲」已相當鬆散，將市民的乘車安全暴露在危險中，公車的安全沒有區分新車、舊車，每次發車都應確保安全無虞，並落實車輛檢修及維護，及全面改革公車安全問題。

許睿慈說，公車處也應建立完整的應變機制，若公車發生故障，應於第一時間通報，立即啟動接駁車輛，不該讓故障的車輛繼續行駛，把市民的安全拋在腦後。