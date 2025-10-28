快訊

閃兵藝人首位自首了！曾是Energy一員唐振剛「為犯錯深表懊悔」

MLB／大谷翔平近4戰6轟 瘋狂個人秀躍居季後賽雙冠王

台東紅葉部落封路近月觀光冷清 議員促加快修復

中央社／ 台東縣28日電

9月間颱風樺加沙造成台東縣延平紅葉部落南端聯外道路坍方中斷，至今仍封路中，不僅影響當地村民出入，也影響觀光，當地縣議員古志成要求台東縣政府協助鄉公所搶修。

台東縣議會今天進行定期大會，國民黨籍縣議員古志成質詢時表示，颱風樺加沙過後，卑南鄉通往延平鄉紅葉部落的東36線下里路段屢傳坍方。延平鄉公所自10月7日起封路搶修，13日再度公告鹿鳴橋暫時封閉，至今已逾20日仍未恢復通行，影響居民出入與部落觀光，要求台東縣府介入協助。

古志成表示，東36鄉道落石頻繁，鄉公所這次採取「一次整修到底」方式，導致工期較長，目前雖有替代道路可經桃源國中下方通行，但仍造成部落觀光衝擊，「紅葉谷泡湯區及樹屋生態旅遊業遊客明顯減少，許多遊客甚至不知道有替代道路可走」。

古志成表示，紅葉部落是延平鄉觀光重點區域，期盼公所在兼顧安全的前提下加快修復進度，盡早恢復通行，帶動地方觀光復甦。

延平鄉公所表示，受天候與山區地形影響，下里路段持續有落石與路面受損情形，為維護行車安全封閉道路進行清理與防護工程，提醒紅葉村與下里部落村民暫時改道行駛，並呼籲「請勿強行通行」，強調將待修復並確認安全後第一時間開放。

台東縣政府建設處表示，縣政府會進一步前往了解實際狀況。

台東 落石

延伸閱讀

5縣市發布大雨特報「一路下到明上午」 慎防坍方、落石

龜山清晨路樹倒塌占車道 警消火速排除恢復通行

BLACKPINK高雄開唱封路交管 老翁「迷路24小時」單車騎到屏東九如

東北角雨下不停！台2線落石擊中2大貨車 司機驚險逃生…交通中斷

相關新聞

基隆公車門未關妥照樣開 惡臭廢氣灌車廂乘客怒轟0安全

基隆市公車昨天在車門未完全關閉下行駛，廢氣灌入車內，網友指臭到難以忍受，公車安全等級為0。公車處表示，車門因卡住異物故障...

公布明年施政開記者會 宜蘭代理縣長劍指2026？今親揭原因

宜蘭縣代理縣長林茂盛最近宣布明年度重大施政計畫，洋洋灑灑列39案、經費近30億元，並交代各局處針對每項施政都安排現勘記者...

部基醫院可望明年登錄為歷史建築 仙洞「陳醫院」修復再生胎死腹中

衛生福利部基隆醫院行政大樓見證日據時期，基隆地區醫療發展實體證據，在公部門主導下，可望明年登錄為歷史建築。仙洞地區的「陳...

試辦住家屋頂設置太陽能板發電 宜蘭公告每KW獎勵3千元最高補助30萬

政府推動淨零轉型，宜蘭縣政府鼓勵家戶屋頂設置太陽能板發電，公告每KW獎勵3000元，每案最高獎金30萬元，不無小補。縣府...

基隆泳池異味風波 市府、廠商互槓

基隆市國民運動中心委外營運，市府指業者疑違反商業會計法並函送法辦，近日因泳池被質疑有異味，市府與廠商再互槓。市長謝國樑昨...

基市辦綠能宣導會 謝國樑：高標準守護公共利益 讓綠能政策永續發展

基隆市政府政風處今天舉辦「透明綠能 清廉永續」專案宣導活動，市長謝國樑說，市府推動政策都應於法有據，感謝同仁努力落實廉能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。