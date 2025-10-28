台東紅葉部落封路近月觀光冷清 議員促加快修復

9月間颱風樺加沙造成台東縣延平紅葉部落南端聯外道路坍方中斷，至今仍封路中，不僅影響當地村民出入，也影響觀光，當地縣議員古志成要求台東縣政府協助鄉公所搶修。

台東縣議會今天進行定期大會，國民黨籍縣議員古志成質詢時表示，颱風樺加沙過後，卑南鄉通往延平鄉紅葉部落的東36線下里路段屢傳坍方。延平鄉公所自10月7日起封路搶修，13日再度公告鹿鳴橋暫時封閉，至今已逾20日仍未恢復通行，影響居民出入與部落觀光，要求台東縣府介入協助。

古志成表示，東36鄉道落石頻繁，鄉公所這次採取「一次整修到底」方式，導致工期較長，目前雖有替代道路可經桃源國中下方通行，但仍造成部落觀光衝擊，「紅葉谷泡湯區及樹屋生態旅遊業遊客明顯減少，許多遊客甚至不知道有替代道路可走」。

古志成表示，紅葉部落是延平鄉觀光重點區域，期盼公所在兼顧安全的前提下加快修復進度，盡早恢復通行，帶動地方觀光復甦。

延平鄉公所表示，受天候與山區地形影響，下里路段持續有落石與路面受損情形，為維護行車安全封閉道路進行清理與防護工程，提醒紅葉村與下里部落村民暫時改道行駛，並呼籲「請勿強行通行」，強調將待修復並確認安全後第一時間開放。

台東縣政府建設處表示，縣政府會進一步前往了解實際狀況。