部基醫院可望明年登錄為歷史建築 仙洞「陳醫院」修復再生胎死腹中

衛生福利部基隆醫院行政大樓見證日據時期，基隆地區醫療發展實體證據，在公部門主導下，可望明年登錄為歷史建築。仙洞地區的「陳醫院」屋主曾依私有老建築保存再生計畫，申請到文化局補助經費修繕，後因執行困難撤案。

文化資產保存法第15條規定，公有建造物興建完竣逾50年者，應先由主管機關進行文化資產價值評估。考據「臺灣建築會誌」資料，部基醫院行政大樓為日本大正15（1926） 年起動工的醫院廳舍，因此啟動評估作業。

基隆醫院行政大樓歷史研究報告指出，部基醫院行政大樓平面格局左右對稱，整體造型現代簡約，保有西方古典歷史式樣與幾何形狀裝飾物，並為早年各地總督府立醫院中，較早以鋼筋混凝土為主要構造物，具建築史或技術史價值，並為見證日據時期基隆地區醫療發展唯一實體證據。

基隆市文化觀光局副局長鄭鼎青今天表示，基隆市文化資產審議會今年2月10日決議，部基行政大樓將登錄為歷史建築，近期完成文化部文化資產局要求補正會議紀錄部分事項後，基市府再函請文資局審查，相關程序若符合法令，最快明年登錄，讓部基醫院行政大樓為基隆市第30處歷史建築。

研究報告中也提及，已蒐集到的史料僅有1929年廳舍平面圖與數張照片，西側結構應是1930年後興建。基隆醫院在二戰空襲受損，國民政府來台後，1947年曾整修，1955年又運用美援擴建，後期又有不同程度整修。初次修復後是否保留原有構造工法、何時修復為現在的平屋頂形式，都需進一步探討，做為未來修復或再利用參考基礎。

中山區仙洞國小旁，1950年代建成的「陳醫院」，早年是仙洞一帶最高的地標建築。1樓多做為醫師陳以時執業的診所，2樓是住家，屋頂平台是家族或社交活動場所。

隨著基隆港擴建、仙洞人口外移及颱風肆虐，「陳醫院」逐漸不堪使用。陳家在1977年搬離仙洞後，這棟建物閒置建，曾租賃他人使用，也曾被人占用。

陳家後人不捨承載家族歷史記憶的樓房逐漸破敗，希望能夠修復再現，延續早年被視為仙洞地標的歷史意義，2018年12月間依私有老建築保存再生計畫，提案申請文化部補助修繕。

陳家提出的老屋修復經費為592萬多元，希望文化部補助50%，餘額由陳家自籌。修復後1樓作為展廳，展示百年來家族收藏的仙洞文物與歷史，也可出借成為仙洞與各界對話的窗口。