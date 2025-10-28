試辦住家屋頂設置太陽能板發電 宜蘭公告每KW獎勵3千元最高補助30萬

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
試辦獎勵住家屋頂設置太陽能板發電，宜蘭縣府公告每KW獎勵3000元，每案最高獎勵補助30萬元，圖為羅東鎮公所停車場的太陽能板。圖／公所提供
政府推動淨零轉型，宜蘭縣政府鼓勵家戶屋頂設置太陽能板發電，公告每KW獎勵3000元，每案最高獎金30萬元，不無小補。縣府計畫全年補助3600萬元，首年試辦獎勵補助只限定住家，而且連加蓋的屋頂也都能提出申請補助，申請期限至12月5日。

縣政府這個月公告申請設置獎勵辦法，今天在縣務會議說明獎勵細節，鼓勵縣民提出申請。縣府工旅處表示，經濟部能源署核定宜蘭114年太陽光電設置獎勵共3600萬元，裝置容量每瓩獎勵3000元，不足1瓩不予獎勵，依規定單一幢建築物最高補助30萬元，如果是連棟建築以「先送先補助」原則，直至補助額滿為止。

由於宜蘭天氣多雨，不見得適合申請太陽能發電，而且住戶也擔心頂樓加蓋的屋頂，屬於建築違規，一旦申請太陽能發電補助，恐遭政府機關開罰。

據了解，由於這是第一年試辦補助家戶設置，針對加蓋的頂頂都能夠申請獎勵，不會牽扯上違建問題。

縣政府請申請者必須檢附「建物所有權人同意書」 且應全數建物所有權同意方得提出申請，今年12月5日前郵遞或親送至宜蘭縣政府工商旅遊處工商科，同時信封要載明：申請宜蘭縣政府辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫，首年若試辦良好，明年擴大辦理，諮詢專線（03）9252235。

試辦獎勵住家屋頂設置太陽能板發電，宜蘭縣府公告每KW獎勵3000元，每案最高獎勵補助30萬元。圖／縣府提供
宜蘭 建築 太陽能發電

