議員關切小水力發電 台東縣府：已4座運轉
台東縣長饒慶鈴將綠能列為重要政策，尤其是小水力發電部分，縣議員關心目前執行成果。縣政府表示，目前台東已有4座小水力發電廠運轉。
台東縣議會目前進行定期大會，民進黨籍縣議員簡維國多次發言關心台東縣政府推動綠能，尤其是小水力發電的成效。
簡維國今天接受中央社記者訪問表示，縣長饒慶鈴在這3年來多次公開表達台東縣欲達成能源自主的理想，並將地熱與小水力發電列為主要推動項目，甚至率領相關單位及鄉鎮長、民意代表分別到紐西蘭、奧地利、日本參訪。
簡維國表示，饒慶鈴縣長任期即將屆滿，但外界沒有看到縣政府明確公布具體執行成果，似乎要達到能源自主只是口號。
主管單位台東縣政府財政及經濟發展處長章正文表示，目前台東完工的小水力發電商轉的有4座，包括海端鄉1座，以及卑南鄉的台電東興發電廠、卑南上圳發電廠、利嘉淨水場3座，綠能是「長遠目標」，但相信台東可以「很快達成」發電自主。
