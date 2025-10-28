快訊

基隆泳池異味風波 市府、廠商互槓

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市國民運動中心游泳池的水質遭人質疑，體育場人員前往採水檢驗。圖／基隆市府提供
基隆市國民運動中心委外營運，市府指業者疑違反商業會計法並函送法辦，近日因泳池被質疑有異味，市府與廠商再互槓。市長謝國樑昨天說，處理OT招商案須有足夠法律依據，「否則將變成另外一個東岸商場」，業者反擊說，市府一直在放話，刻意要讓業者經營不下去。

市府教育處指出，運動中心營運管理廠商2017年起即開始積欠款項，並出現營運問題，損及市民權益。教育處2023年提告違約，2024年依約查核財務資料，發現業者有收入登載不實及與總公司金流往來不清。

市府啟動行政調查，政風單位認為業者涉嫌違反商業會計法，今年8月間函請基隆地檢署偵辦。國民運動中心OT案2027年1月14日到期，市府已重啟招商規畫作業。運動中心游泳池服務品質屢遭批評，基隆市立體育場即日起將每天前往稽查。

謝國樑昨說重話，指泳池經營者是不良廠商，沒有依規定繳相關費用，市府已提起「請求給付租金」訴訟，收回後會再另外發包給適合廠商。

余姓業者要求市府拿出證據，反指市府是不實指控，內容與事實不符，感覺市府一直在放話，想讓業者經營不下去。

議長童子瑋表示，公共設施管理與維護不能掉以輕心，國民運動中心泳池環境與設備狀況不佳，引起市民關注。長期而言，應全面檢討運動中心的營運策略與合約內容，確保委外廠商服務品質能回應民眾需求。

