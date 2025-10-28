洪災5人失聯 志工助開挖盼奇蹟

快訊

中職／得點圈打擊好了…牛棚卻炸了！ 中信兄弟痛失連霸的兩大問題

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災仍有5人下落不明。事發迄今逾1個月，消防救災人員退場，失聯者家屬只能找志工幫忙繼續挖土，持續在滿是砂土的災區動用怪手搜尋親人，盼望奇蹟出現。

5名失聯者包括住在佛祖街336巷的陽明交大退休教授高銘盛、張姓女子、住在自強路的高姓男子，以及一對住在武昌街的林氏夫妻，當天疑似到佛祖街附近菜園後下落不明。家屬們幾乎天天守在災區，盯著怪手一鏟一鏟挖出泥沙，只盼能早日找回親人。

昨天林氏夫妻的女兒在Threads貼文，謝謝3部怪手願意協助找家人，「爸爸媽媽快出來了，大家都來幫忙你們了」，很感謝志工無私無償幫忙。貼文影片中，可見現場砂土高約半層樓，挖土機持續挖土，家屬在旁著急等待。

失蹤的5人不知道被沖往何處，怎麼找都找不到。」有受災戶難過地說，雖然不是失蹤者家屬，同樣是光復人，看到家鄉重創，心情難以平復。

花蓮縣消防局表示，災害發生至今已逾1個月，現場泥沙堆積深厚，範圍極廣，多次開挖仍未找到失聯者。依標準作業流程，搜救行動已暫時停止，僅在接獲明確線索或具體證據時，才會重新派員進入災區搜尋。

消防局說，先前已針對失聯者住處與周邊地區多次開挖，可惜未有發現；能理解家屬的焦急與心情，撤離前有做溝通，也請家屬前往現場了解搜救進度與評估詳細情況。雖然官方搜救暫告一段落，家屬與志工仍自發組隊繼續搜尋，盼奇蹟出現。

光復鄉 花蓮 失蹤 災民 志工

