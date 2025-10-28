快訊

中職／得點圈打擊好了…牛棚卻炸了！ 中信兄弟痛失連霸的兩大問題

聽新聞
0:00 / 0:00

光復座談火爆 花縣議長張峻踹桌傅崐萁喊告

聯合報／ 記者王思慧李成蔭／連線報導
國民黨立委傅崐萁昨在光復鄉舉辦災後重建特別條例座談會，議長張峻衝進場踢桌，怒喊「為什麼沒有通知？欺負光復人」，傅崐萁回嗆「現行犯暴力行為馬上提告」。圖／讀者提供
國民黨立委傅崐萁昨在光復鄉舉辦災後重建特別條例座談會，議長張峻衝進場踢桌，怒喊「為什麼沒有通知？欺負光復人」，傅崐萁回嗆「現行犯暴力行為馬上提告」。圖／讀者提供

國民黨立委傅崐萁、鄭天財和花蓮縣府團隊昨在光復鄉舉辦災後重建條例座談會，許多災民、花蓮縣議長張峻不滿未被通知到場抗議，張峻更直接衝進場內踢傅崐萁的桌子，場面火爆。事後張峻發文表示，那一腳是為被忽視的光復人出一口氣；傅崐萁則喊告，還批張峻帶頭動粗是民主之恥。

張峻和傅崐萁勢如水火，傅今年遭遇罷免挑戰，張也是罷傅要角，昨再度槓上互嗆。

馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例座談會昨在光復鄉大華活動中心舉行，未見縣長徐榛蔚出席，縣府回應，有派代理秘書長饒忠代表。

座談會現場上百名光復鄉災民集結，不少民眾在會場外抗議，要求進入，卻被警方擋在門外，隨後張峻抵達，災民拍手歡迎，張帶領部分災民突破警察人牆進入。

張峻一進會場立刻走到台前，抬右腳用力踹傅崐萁的桌子，怒喊「為什麼沒有通知？欺負光復人是不是？」、「不要臉的東西，太過分了」，只邀親傅議員出席。

傅崐萁立刻站起來回嗆，「國會在這裡開會，誰欺負光復人」、「黑道、現行犯，抓起來」、「今天有錄影，現場踢桌子暴力行為馬上提告」。

災民們見狀在場外大喊「出來」、「我們是災民，我們要發聲」，更試圖擠進會場，場面混亂，因群眾的呼喊聲與拍打門窗聲，會議一度暫停。

張峻隨後第二次入場，坐在傅崐萁對面發言，張質疑國會辦公室辦座談會，為何都是縣府的人參與，他是光復災民為何不能參加？

「我踹的不是人，是桌子。那一腳，是替所有被排除在外、被忽視的光復人出的一口氣。」張峻也宣布，明年度縣府總預算已要求退回重編，要求縣府將重建計畫及經費編入明年總預算，他將為災區民眾發聲。

傅崐萁辦公室事後發新聞稿指出，開會通知早就透過鄉鎮村里長發給災民，因場地有限，事先請村里長統計代表出席人數，張峻辦公室先說沒接到開會通知，又帶數十人到場外叫囂，施暴過程先出腳狠踹桌子重擊傅崐萁胸部，接著出拳強抓傅的手臂，叫罵作秀，延誤座談會進行。

國民黨花蓮縣議會黨團也發聲明，指張峻粗暴舉動踐踏民主程序，嚴重損害議會形象與尊嚴。

花蓮 張峻 傅崐萁 國民黨 災民

延伸閱讀

張峻踹桌怒罵傅崐萁 國民黨花蓮縣議會黨團發聲明：譴責暴力

替被忽視的光復人出一口氣！張峻怒踹傅崐萁桌場面火爆

張峻帶人衝光復鄉座談踹桌 傅崐萁：議長帶頭動粗是民主之恥

影／光復座談爆衝突！議長張峻怒踹傅崐萁桌嗆「欺負光復人」傅喊要提告

相關新聞

繼日本石垣市後…蘇澳鎮與館山市締結姊妹城鎮 兩地同步策展歡慶

宜蘭縣蘇澳鎮近日將與日本千葉縣館山市締結為姊妹市，成為繼石垣市之後，第二個與蘇澳締盟的日本城鎮。為迎接11月4日蘇澳參訪...

基隆泳池異味風波 市府、廠商互槓

基隆市國民運動中心委外營運，市府指業者疑違反商業會計法並函送法辦，近日因泳池被質疑有異味，市府與廠商再互槓。市長謝國樑昨...

洪災5人失聯 志工助開挖盼奇蹟

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災仍有5人下落不明。事發迄今逾1個月，消防救災人員退場，失聯者家屬只能找志工幫忙繼續挖土，持續在滿是砂...

光復座談火爆 花縣議長張峻踹桌傅崐萁喊告

國民黨立委傅崐萁、鄭天財和花蓮縣府團隊昨在光復鄉舉辦災後重建條例座談會，許多災民、花蓮縣議長張峻不滿未被通知到場抗議，張...

基市辦綠能宣導會 謝國樑：高標準守護公共利益 讓綠能政策永續發展

基隆市政府政風處今天舉辦「透明綠能 清廉永續」專案宣導活動，市長謝國樑說，市府推動政策都應於法有據，感謝同仁努力落實廉能...

台東市區8億治水經費 立委極力爭取盼改善積水

台東市區每逢颱風或強降雨，只要雨勢來得突然，市區幾乎難逃淹水。立委陳瑩表示，將全力爭取治水所需經費，盼能徹底改善市區長年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。