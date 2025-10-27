基市辦綠能宣導會 謝國樑：高標準守護公共利益 讓綠能政策永續發展

基隆市政府政風處今天舉辦「透明綠能 清廉永續」專案宣導活動，市長謝國樑說，市府推動政策都應於法有據，感謝同仁努力落實廉能與行政透明，期盼市府團隊以更高的標準守護公共利益，讓綠能政策能夠永續發展。

政風處為促進綠能產業透明化、強化永續發展治理，今在長榮桂冠酒店3樓彭園會館湘宴廳舉辦宣導活動，邀請各里、社區和學校總務人員出席。基隆地檢署檢察長柯宜汾、基隆市審計室主任吳婉瑜、基隆市調查站主任周至誠及台電基隆區營業處副處長賴長興等人也出席，跨單位協力促進以廉能發展綠能的決心。

謝國樑表示，基隆市致力於推動綠能永續發展，同時注重法規制度與誠信治理的落實，持續建立公開透明的補助與申設流程，打造業者與市民都能信賴的永續市政環境。感謝基層公務同仁在落實廉能與行政透明方面的努力，市府團隊將以更高的標準守護公共利益，讓綠能政策能夠永續發展。

謝國樑說，綠能發展是城市邁向永續的重要方向，廉能治理則是施政的根本。市府將持續落實公開透明原則，深化跨機關合作，讓綠能推動更具效率與信任，實現「綠能」與「廉能」並行的永續城市目標。

柯宜汾指出，綠能產業規模龐大、商業利益可觀，過程中亦潛藏廉政風險。為杜絕不當介入與圖利疑慮，檢察署將持續與行政機關合作，推廣「綠能主題圖利與便民區辨」理念，協助公務員與業者在行政與執行過程中建立正確的法律觀念與廉能意識，達成廉政與便民並進的目標。

政風處表示，今天的宣導內容涵蓋綠能業務同仁可能面臨的廉政風險、屋頂太陽能申設流程與實務經驗，並透過產官學座談交流，探討行政透明與補助計畫實務應用。