繼日本石垣市後…蘇澳鎮與館山市締結姊妹城鎮 兩地同步策展歡慶

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
114年7月，館山市參訪團受邀參加蘇澳潑水節，開啟兩市鎮締盟契機。圖／公所提供
114年7月，館山市參訪團受邀參加蘇澳潑水節，開啟兩市鎮締盟契機。圖／公所提供

宜蘭縣蘇澳鎮近日將與日本千葉縣館山市締結為姊妹市，成為繼石垣市之後，第二個與蘇澳締盟的日本城鎮。為迎接11月4日蘇澳參訪團前往日本締盟，雙方策展同歡，館山市舉辦「台灣周系列活動」，蘇澳鎮公所舉辦「閱讀日本.走進館山-從文學看文化與旅程」書展，透過展出更了解彼此文化。

今起在蘇澳鎮立圖書館舉辦為期兩周「閱讀日本.走進館山-從文學看文化與旅程」書展，展出日本作家、日本旅遊及日本文化特色書籍，讓大家了解館山及日本之美，其中有一件館山市致贈的「將領冑甲」，純手工製作耗時半年完成，是今年7月館山市商工會議所安田信之會長率團參加蘇澳潑水節時所贈，充滿館山武士道精神。

蘇澳鎮與館山市的交流始於「海洋」，兩地同為海港城鎮、漁業發達且生活環境近似。107年經由台商牽線，時任館山市長金丸謙一到蘇澳參訪；108年10月，蘇澳鎮長李明哲率團訪館山市，雙方對於漁業轉型、觀光產業、運動賽事舉辦等鎮政推廣項目有諸多交流，之後定期互訪。

館山市長森正一期盼促成雙方締盟，蘇澳鎮長李明哲同意多交好友，雙邊首長訂於11月4日在館山市役所簽訂城鎮盟約。

館山市位於千葉縣房總半島南端，距東京車程僅80分鐘，擁有四季花海、風景宜人，具有「花之城」美譽；海岸線綿長有34.3公里，與蘇澳一樣盛行海上活動，亦被稱為「海之城」，充滿歷史氛圍。江戶時代長篇小說「南總里見八犬傳」就是以館山市作為故事背景。

蘇澳鎮長李明哲率參訪團31日先造訪石垣市，參加「第61回石垣島祭」，再轉往館山市締結姊妹市。他表示，近年來蘇澳鎮積極透過民間外交、提升國際能見度，盼與館山市締盟後，在觀光、物產、運動、教育、人文等多面向進行交流，創造彼此學習，深化台日情誼。

很特別的「將領冑甲」以純手工打造而成，充滿館山武士道精神。圖／公所提供
很特別的「將領冑甲」以純手工打造而成，充滿館山武士道精神。圖／公所提供
日本千葉縣館山市役所舉辦的「台灣周系列活動」，歡慶與蘇澳鎮締盟。圖／公所提供
日本千葉縣館山市役所舉辦的「台灣周系列活動」，歡慶與蘇澳鎮締盟。圖／公所提供
日本館山市商工會議所會長今年7月安田信之來訪時，送給蘇澳鎮一件很特別的「將領冑甲」，帥氣的偕蘇澳鎮長李明哲穿戴在身上，兩人一起合影。圖／公所提供
日本館山市商工會議所會長今年7月安田信之來訪時，送給蘇澳鎮一件很特別的「將領冑甲」，帥氣的偕蘇澳鎮長李明哲穿戴在身上，兩人一起合影。圖／公所提供
蘇澳鎮立圖書館舉辦「閱讀日本.走進館山-從文學看文化與旅程」書展。圖／公所提供
蘇澳鎮立圖書館舉辦「閱讀日本.走進館山-從文學看文化與旅程」書展。圖／公所提供

蘇澳 日本旅遊 李明哲

