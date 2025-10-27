快訊

中職／兄弟絕境尋獲陳俊秀馬上建功 首局3分秒破系列賽新高

男開媽媽140萬跑車搶銀樓被逮 母哽咽：家裡不缺錢為何要搶？

台東市區8億治水經費 立委極力爭取盼改善積水

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立法院內政委員會赴台東進行「雨水下水道建設」考察。陳瑩國會辦公室／提供
立法院內政委員會赴台東進行「雨水下水道建設」考察。陳瑩國會辦公室／提供

台東市區每逢颱風或強降雨，只要雨勢來得突然，市區幾乎難逃淹水。立委陳瑩表示，將全力爭取治水所需經費，盼能徹底改善市區長年積水問題。她也呼籲，希望今年的預算審查過程中，不會再發生亂刪預算，以免影響台東治水進度，導致計畫延宕。

立法院內政委員會27日赴台東進行「雨水下水道建設」考察，立委陳瑩、黃建賓、莊瑞雄服務團隊、內政部次長吳堂安、內政部國土管理署長吳欣修、台東縣長饒慶鈴等皆參與考察。

本次現勘重點涵蓋三大區域，台東縣府提出工程規劃總經費約8億元，含3.5億下水道路面土地徵收款：

一、豐榮路周邊，投入3.5億元土地徵收與8,000萬元工程費，新建下水道並連通側溝，引流至文山路大排，減輕淹水。

二、浙江路與寶桑里地區，規劃約6,750萬元，擴大排水幹線、加寬側溝至1.8米，改善積水問題，並匯流至馬亨亨大道排水系統。

三、南王與史博公園周邊，辦理雨水下水道與拓寬工程，經費包括史博公園4,500萬元工程及1,245萬元土地費、南王地區1.5億元新建工程，並銜接鐵道局9,500萬元排水拓寬計畫，以完善整體排水網絡。

陳瑩表示，在極端氣候日益頻繁、瞬間雨量強度愈來愈高的情況下，排水系統無法即時分洪，積水便容易回灌市區，排水設計必須預留安全餘裕，適度「加大排水涵管口徑」與排水斷面，以提升排水效率與防洪能力。

目前正值立法院預算審查期，陳瑩希望朝野各黨理性討論、謹慎審議。若再發生亂刪預算，勢必影響「台東市區8億元治水計畫」的推動時程。她呼籲治水是民生工程，不分朝野、不分中央地方，唯有合力推動，才能讓台東的家園真正遠離淹水之苦。

