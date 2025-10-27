新市政大樓案惹議 謝國樑引高雄案稱如孿生兄弟

快訊

中央社／ 基隆27日電

基隆市政府規劃與建商合作興建新市政大樓，但遭市議員質疑，市長謝國樑今天以高雄市政府公車處閒置用地公辦都更案，認為2件都更案一模一樣，幾乎是「孿生兄弟」。

基隆市府在前市長林右昌任內，規劃在中正路舊公車修理廠，獨資興建新市政大樓，謝國樑上任後政策轉彎，決定與建商合作，將徵求實施者，根據顧問公司簡報，實施者及基隆市府各分到1棟大樓。

民進黨基隆市議員鄭文婷12日表示，最爛的就是合建，建商出錢興建後可分回，市府將喪失土地及建物所有權，完全無法逆轉，不希望此案成為基隆版「京華城案」。

謝國樑今天出席市府政風處舉辦的「透明綠能 清廉永續」宣導活動前，接受媒體聯訪說，台灣港務公司基隆分公司現正辦理「一德新村」都市更新案，也是把土地拿出來徵求實施者，雙方也有權利變換，各自分回樓地板面積。

此外，謝國樑說，高雄市政府近期有件公辦都更案，土地為高雄市府公車處的閒置用地，高雄市府徵求實施者，彼此分回各自的樓地板面積，他記得，此案高雄市府預計分回32%至35%的樓地板面積，與基隆新市政大樓都更案幾乎是「孿生兄弟」，若有機會，會請市府都市發展處對外說明，因為與基隆新市政大樓都更案一模一樣。

謝國樑說，透過基隆市與高雄市的相關案例，民眾可更清楚（公辦都更），加上政風單位的全程參與，民眾也可了解市府的透明施政。

