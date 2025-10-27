基隆運動中心游泳池又成話題 童子瑋提解方讓民眾安心運動

基隆市國民運動中心的游泳池服務品質又成話題，基隆市議長童子瑋今天表示，市府第一時間查驗是「不得不然」的臨時做法，短期作為應加強會勘與督導，長期方案是全面檢討運動中心的營運策略與合約內容，確保服務能真正回應民眾需求。

基市府興建國民運動中心完工後委外營運，前天有人在社群平台貼文，指游泳池的池水「黃黃濁濁的，隱約聞到尿味。「基隆國民運動中心破，真的破」，她真的被震驚到了。

業者回應，貼文者自稱警專學生想買「優待票」，但不符售票規定，最後用全票110元打88折讓她入場。這麼多人游泳，她稱有尿味應是發牢騷，也是惡意的重傷。

童子瑋表示，公共設施的管理與維護絕不能掉以輕心，國民運動中心泳池環境與設備狀況不佳，引起許多市民關注。今年3月他就談過這個議題，點出國民運動中心設備老舊、水質不佳，還有空氣品質與安全維護等問題。

他要求市府應強化查核與管理機制，如今再度傳出狀況，顯示問題並未根本改善。市府這次第一時間的處理方式，包括加強水質查驗與要求廠商改善，固然是必要之舉，但也只是「不得不然」的臨時做法。

童子瑋說，要解決國民運動中心游泳池的問題，短期來看，希望市府加強會勘與督導頻率，讓民眾的反應能即時被回應。長期而言，應全面檢討運動中心的營運策略與合約內容，確保委外廠商的服務品質能真正回應民眾需求。

童表示，運動中心代表城市生活的品質，基隆只有一座已經不足，當時蓋的位置規畫不當，選在公車沒有到達的地方，場館空間、腹地及設施都有限，不符需求。負責任的政府一定要展現行動力，更應該要思考如何讓基隆這座高齡城市，成為一個讓市民安心運動、健康生活的地方。

基市府教育處今天表示，國民運動中心OT案後年1月14日到期，市府已重啟規畫招商。市立體育場今起每天會前往中心稽查，確保民眾使用場館設備安全無虞，並要求業者加強服務品質，若有不符規定及安全疑慮設備要立即更換，提供民眾友善的運動環境。