因應宜蘭鐵路高架化市區停車需求 中山與宜蘭國小蓋地下停車場

宜蘭市區停車困難，羅東鎮及礁溪鄉的國小都已經有地下停車場，針對宜蘭市部分，縣政府計畫興建中山國小、宜蘭國小地下2層停車場，可提供360個停車位，明年委外做規劃設計，建造經費約需7億元，117年施工，未來鐵路高架化後，火車站附近停車才不會打結。

宜蘭-羅東段的鐵路高架化建設進入用地取得階段，將逐年展開工程建設。縣政府表示，目前火車站周邊雖然有停車場可供使用，但是將來鐵路高架化之後，宜蘭市東區及西區沒有鐵道阻隔，將成為宜蘭市的新發展區塊，停車需求必須未雨綢繆。

宜蘭目前有羅東鎮的公正、羅東與礁溪鄉的礁溪國小設有地下停車場，反觀宜蘭市的學校卻沒有地下停車場。由於中山國小與宜蘭國小位於宜蘭火車站前，兩校毗鄰，區位適中，縣政府規劃興建地下兩層停車場，明年與後年以2000萬元委外規劃，如果爭取7億元的興建經費順利，預計117年施工。

不過，委外規劃費預算下個月才會送進縣議會審議，117年動工興建也是下屆新縣長的任內。縣政府強調，施政有延續性的，如果停車場完工後，家長接送孩子的時段可以進出免費停車，不會影響學生及家長權益，停車場收費用於營運管理。