快訊

議長張峻怒踹桌影片曝光！嗆「欺負光復人」 傅崐萁喊告

中職／兄弟G5大變陣！陳俊秀、曾頌恩先發了 江坤宇改2棒

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

聽新聞
0:00 / 0:00

因應宜蘭鐵路高架化市區停車需求 中山與宜蘭國小蓋地下停車場

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
目前礁溪國小已經有地下停車場了，未來宜蘭市中山國小、宜蘭國小地下兩層的停車場完工，可以提供360個停車位，解決火車站周邊停車問題。記者戴永華／攝影
目前礁溪國小已經有地下停車場了，未來宜蘭市中山國小、宜蘭國小地下兩層的停車場完工，可以提供360個停車位，解決火車站周邊停車問題。記者戴永華／攝影

宜蘭市區停車困難，羅東鎮及礁溪鄉的國小都已經有地下停車場，針對宜蘭市部分，縣政府計畫興建中山國小、宜蘭國小地下2層停車場，可提供360個停車位，明年委外做規劃設計，建造經費約需7億元，117年施工，未來鐵路高架化後，火車站附近停車才不會打結。

宜蘭-羅東段的鐵路高架化建設進入用地取得階段，將逐年展開工程建設。縣政府表示，目前火車站周邊雖然有停車場可供使用，但是將來鐵路高架化之後，宜蘭市東區及西區沒有鐵道阻隔，將成為宜蘭市的新發展區塊，停車需求必須未雨綢繆。

宜蘭目前有羅東鎮的公正、羅東與礁溪鄉的礁溪國小設有地下停車場，反觀宜蘭市的學校卻沒有地下停車場。由於中山國小與宜蘭國小位於宜蘭火車站前，兩校毗鄰，區位適中，縣政府規劃興建地下兩層停車場，明年與後年以2000萬元委外規劃，如果爭取7億元的興建經費順利，預計117年施工。

不過，委外規劃費預算下個月才會送進縣議會審議，117年動工興建也是下屆新縣長的任內。縣政府強調，施政有延續性的，如果停車場完工後，家長接送孩子的時段可以進出免費停車，不會影響學生及家長權益，停車場收費用於營運管理。

宜蘭 停車場 火車站

延伸閱讀

可惡詐團連弱勢族群都要騙！ 假冒宜蘭縣府社會處臉書官網幾可亂真

宜蘭打卡新景點！「﻿興蜂作浪觀光農場」上萬瓶酒瓶拍不完

兩波東北季風影響基北宜今晚起到周二防豪雨 周日北部低溫20度

下到發霉！粉專：雙北、基隆、宜蘭本周降雨熱區

相關新聞

基隆運動中心游泳池又成話題 童子瑋提解方讓民眾安心運動

基隆市國民運動中心的游泳池服務品質又成話題，基隆市議長童子瑋今天表示，市府第一時間查驗是「不得不然」的臨時做法，短期作為...

因應宜蘭鐵路高架化市區停車需求 中山與宜蘭國小蓋地下停車場

宜蘭市區停車困難，羅東鎮及礁溪鄉的國小都已經有地下停車場，針對宜蘭市部分，縣政府計畫興建中山國小、宜蘭國小地下2層停車場...

基隆新市政大樓都更圖利業者？ 謝國樑舉高雄開發案：幾乎是孿生兄弟

基市府推動原公車處修理廠土地，招商興建新市政大樓，綠營質疑市府圖利廠商。市長謝國樑今天說，高雄也在公車處土地招商都更，也...

可惡詐團連弱勢族群都要騙！ 假冒宜蘭縣府社會處臉書官網幾可亂真

宜蘭政府社會處的臉書官網經常有社福團體、民眾或弱勢族群上網了解相關訊息，竟有詐騙集團利用光復節連假，架設與社會處一模一樣...

基隆游泳池風波…謝國樑指不良廠商經營已啟動收回 業者：不實指控

基隆市國民運動中心委外營運，基市府指業者疑違反商業會計法並函送法辦。市長謝國樑今天說，OT案招商案要收回，須有足夠的法律...

基隆室內網球場預約資料遭竄改！市府堵漏洞 並追究擅改者涉嫌偽造文書

基隆市民體育活動中心網球場，開放網路填表預約租用，卻發生疑有人刪除他人登記資料，再重新登記事件，導致「鬧雙胞」紛爭。基市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。