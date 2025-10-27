蘇澳鎮長李明哲將訪日本 與館山市締結姊妹城鎮

宜蘭縣蘇澳鎮長李明哲將於31日率團訪問日本，行程後半段前往千葉縣館山市，與館山市役所締結為姊妹城鎮，這也是繼日本石垣市後，第2個與蘇澳鎮締盟的日本城鎮。

蘇澳鎮公所今天透過新聞稿表示，館山市商工會議所會頭安田信之，今年7月率6人訪問團，來台參加蘇澳鎮年度潑水節盛事，隨行致贈一副具館山武士道精神的「將領冑甲」，並帶來現任館山市長森正一的締盟意向書，蘇澳鎮與館山市台日雙邊首長，將於11月4日在館山市役所簽署城鎮盟約。

蘇澳鎮公所指出，館山市役所為歡慶與蘇澳鎮締盟，10月21日至11月7日，在館山舉辦「台灣週系列活動」，藉由展覽蘇澳鎮照片、台灣話教學、台灣料理教室等，讓館山市民參與，期盼能深入了解台灣與蘇澳鎮。

蘇澳鎮同步策展歡慶，今天起在蘇澳鎮立圖書館舉辦為期2週的「閱讀日本.走進館山-從文學看文化與旅程」書展，藉由展出日本旅遊及日本文化特色書籍，讓大家更了解館山及日本之美，書展並搭配館山市致贈的「將領冑甲」一同展出。