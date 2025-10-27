快訊

基隆新市政大樓都更圖利業者？ 謝國樑舉高雄開發案：幾乎是孿生兄弟

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天出席「透明綠能 清廉永續」宣導活動時，舉出基隆、高雄的公有地都更開發案，化解外界對新市政大樓開發案的疑慮。記者邱瑞杰／攝影
基市府推動原公車處修理廠土地，招商興建新市政大樓，綠營質疑市府圖利廠商。市長謝國樑今天說，高雄也在公車處土地招商都更，也分回約1/3樓地板面積，兩案如「孿生兄弟」，相信民眾會清楚開發案公正透明。

基隆市前市長張通榮、林右昌任內，都規畫在中正路舊公車修理廠舊址，爭取中央補助興建新市政大樓。謝國樑上任後，延續前朝基地位置，但考量財政，決定採取「都更合建」方案，招商引進實施者興建新市政大樓。

基市府4月22日舉辦新市政大樓招商說明會，由市府提供1327坪土地，開發商出資興建2棟建物，1棟是辦公空間，另1棟大樓由實施者分回。

開發案不含停車位的樓地板面積約1.7萬坪，民進黨鄭文婷多次質疑市府只分回約1/3樓地板，形同平白把土地或投資效益送給投資方，主張回復張、林主政時期的開發方案，由政府出資興建。

謝國樑今天出席政風處主辦的「透明綠能 清廉永續」宣導活動，回應媒體詢問招商興建新市政大樓，遭質疑時市府權益受損或圖利廠商時，舉出兩個公有土地都更開發案，希望有助於來化解民眾疑慮。

謝國樑說，台灣港務公司基隆港務分公司正在辦理七堵區閒置宿舍，一德新村都市更新案，把公有土地拿出來徵求實施者，然後做權利變換，再各自分回各自的樓梯板面積。新市政大樓的開發模式和一德新村都更案相同。

謝國樑表示，高雄也有個都更開發案，用公車處的土地徵求實施者，然後再分回彼此的樓梯板面積。就他了解，市府（公車處）會分回32%至35%的樓地板面積，與基隆新市政中心開發案幾乎是「孿生兄弟」，會找機會請都市發展處對外說明高雄這個都更案。

謝國樑說，高雄的都更開發案跟基隆一模一樣，加上港務公司一德新村都更開發案，相信透過這兩個開發案例，基隆民眾會很清楚實情。再加上政風單位全程參與新市政大樓都更案，開發過程將會更清楚透明。

