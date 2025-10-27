可惡詐團連弱勢族群都要騙！ 假冒宜蘭縣府社會處臉書官網幾可亂真
宜蘭政府社會處的臉書官網經常有社福團體、民眾或弱勢族群上網了解相關訊息，竟有詐騙集團利用光復節連假，架設與社會處一模一樣臉書，首頁就讓人分不清真偽，以開課名義騙取民眾點進連結，加入詐騙集團line群。社會處今天報警，同時在正式官網平台呼籲民眾不要受騙。
兩個臉書粉絲的首頁圖案及文字都一樣，唯一不同是假臉書只有10名追蹤者，以「宜蘭多元技能班報名開始！宜蘭縣政府 / 社福館 / 活動中心開課，35種技能興趣課程任你選」做號召，平日班及假日班都有，不限年齡、在地開課，想要查詢課程及報名方式，可以點擊連結到line，加入「課程問題小幫手」群組。
假臉書貼出後，有不少網友留言「想了解」，還有人詢問是否有「木工課」，同時還有人分享臉書資訊出去；直到有機靈的網友發現不對勁，趕緊在下方留言提醒「這是詐騙」，民眾還大罵「太可惡了，連社福團體及弱勢民眾都要騙」。
縣府社會處今天除了在正式的臉書官網公告，呼籲民眾不要聽信不實訊息，同時也轉傳社區群組、據點群組、食堂等各大群組周知，另外向臉書提交檢舉粉絲專頁，向警方165報案。
社會處表示，他們開課不會透過臉書發布訊息，若針對社區民眾開課，會透過社區發展協會轉知訊息，若是針對弱勢族群，可能經由社福團體等單位號召，如果長者開課，可能透過長青食堂，請民眾不要點擊假臉書、假連結，以免受騙。
