快訊

iPhone內建Apple Maps傳明年加入廣告！恐惹惱用戶挨酸：蘋果太貪婪

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資運火燙」：賺進大把鈔票

養豬場爆非洲豬瘟 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆游泳池風波…謝國樑指不良廠商經營已啟動收回 業者：不實指控

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市國民運動中心OT案招商，引發基市府和營運業者之間的契約糾紛，雙方仍在訴訟中。記者邱瑞杰／攝影
基隆市國民運動中心OT案招商，引發基市府和營運業者之間的契約糾紛，雙方仍在訴訟中。記者邱瑞杰／攝影

基隆市國民運動中心委外營運，基市府指業者疑違反商業會計法並函送法辦。市長謝國樑今天說，OT案招商案要收回，須有足夠的法律依據，「要不然就變成另外一個東岸」，等收回後再發包給適合的廠商。

基隆市政府爭取中央補助，在獅球路救國團舊址發包興建國民運動中心，完工後以「營運移轉（Operate-Transfer）」模式，委由高線實業負責營運 。

1名自稱來自高雄的網友在社群平台貼文，指到國民運動中心游泳「震驚到了」，因為池水黃黃濁濁的，隱約聞到尿味。吹風機使用3分鐘收費10元，「收錢可以，但這麼破是要怎樣啦。」

高線實業余姓業者表示，貼文者自稱警專學生想買「優待票」，但不符售票規定，最後用全票110元打88折讓他入場。事後稱游泳池有「尿味」，他覺得這麼多人在使用，貼文者應只是發牢騷的語言，但也是惡意的中傷。至於吹風機問題，會再加強維護。

基市府教育處今天表示，運動中心營運管理廠商自2017年起即開始積欠款項，並出現營運問題，嚴重損及市民權益。教育處2023年提告違約，2024年再依約查核財務資料，發現業者有收入登載不實及與總公司金流往來不清情形。

基市府啟動行政調查，政風單位認為業者涉嫌違反商業會計法，並在今年8月間函請基隆地檢署偵辦。國民運動中心OT案2027年1月14日到期，市府已重啟招商規畫作業。運動中心游泳池服務品質屢遭批評，基隆市立體育場今起將每日前往稽查。

謝國樑今天出席政風處「透明綠能 清廉永續」宣導活動前受訪時說，游泳池的廠商是不良的廠商，沒有依規定繳相關費用，市府已提起「請求給付租金」訴訟。

謝國樑說，大家都知道現在收回一個OT，必須要有足夠的法律依據才能收回，接著再找新的OT營運廠商，要不然就變成另外一個東岸。現在就是在這個過程中，市府正在做把OT把收回的動作，收回之後再另外發包出去給適合的廠商。

余姓業者要求市府拿出證據，反指市府是不實指控，內容與事實不符。他說，公司和市府在訴訟中，感覺市府一直在放話，有想讓業者經營不下去的現象。二審、三審的判決書內容，顯示市府講的都與事實不符。

基市府以高線實業為被告，提起給付租金訴訟，要求高線實業給付市府288萬1788元租金。高線辯稱雙方協議，市府應補償運動中心給予身心障礙者（含陪伴者）免費進場措施，抵銷後已無須繳付租金。

基隆地方法院審理後，指高線提出的身心障礙及公益時段進入運動中心人數不合常理，去年3月29日判決市府勝訴。高線不服並上訴，台灣高等法院審理後，認定高線所提供抵銷租金人數應可採信，今年4月1日宣判原判決廢棄。

基市府不服二審判決也提起上訴，最高法院指市府上訴理由，是指二審取捨證據、認定事實及解釋契約職權行使理由不當，但空言違背闡明義務，違反經驗、論理及證據法則，而未表明違背法令具體內容，難認合法表明上訴理由，因而裁定上訴不合法。

基隆市國民運動中心的游泳池的水質遭人質疑，基隆市立體育場人員昨天前往稽查，並採水檢驗。圖／基市府提供
基隆市國民運動中心的游泳池的水質遭人質疑，基隆市立體育場人員昨天前往稽查，並採水檢驗。圖／基市府提供
基隆市國民運動中心的游泳池的水質遭人質疑，基隆市立體育場人員昨天前往稽查，並採水檢驗。圖／基市府提供
基隆市國民運動中心的游泳池的水質遭人質疑，基隆市立體育場人員昨天前往稽查，並採水檢驗。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天說，國民運動中心OT案招商已居動收回作業，但須有足夠的法律依據，「要不然就變成另外一個東岸」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天說，國民運動中心OT案招商已居動收回作業，但須有足夠的法律依據，「要不然就變成另外一個東岸」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市國民運動中心的游泳池的水質遭人質疑，基隆市立體育場人員昨天前往稽查，並採水檢驗。圖／基市府提供
基隆市國民運動中心的游泳池的水質遭人質疑，基隆市立體育場人員昨天前往稽查，並採水檢驗。圖／基市府提供

運動中心 基隆 謝國樑

延伸閱讀

同台慶生司儀喊錯議長為市長 謝國樑、童子瑋互動微妙

基隆獲環境力特別傑出獎 謝國樑：推動環境永續與綠能轉型

北北基桃21日是否停班課 謝國樑：晚間8時宣布

鄭麗文當選 謝國樑：希望主席定期和縣市長聚會商討國策 讓民眾更有感

相關新聞

基隆游泳池風波…謝國樑指不良廠商經營已啟動收回 業者：不實指控

基隆市國民運動中心委外營運，基市府指業者疑違反商業會計法並函送法辦。市長謝國樑今天說，OT案招商案要收回，須有足夠的法律...

可惡詐團連弱勢族群都要騙！ 假冒宜蘭縣府社會處臉書官網幾可亂真

宜蘭政府社會處的臉書官網經常有社福團體、民眾或弱勢族群上網了解相關訊息，竟有詐騙集團利用光復節連假，架設與社會處一模一樣...

基隆室內網球場預約資料遭竄改！市府堵漏洞 並追究擅改者涉嫌偽造文書

基隆市民體育活動中心網球場，開放網路填表預約租用，卻發生疑有人刪除他人登記資料，再重新登記事件，導致「鬧雙胞」紛爭。基市...

基隆運動中心泳池有尿味？基市促業者改善

基隆市國民運動中心的游泳池水質被質疑呈黃濁色，且隱約聞到「尿味」。基隆市立體育場表示，已和廠商研議改善，也採水檢驗，報告...

蘭博修復傳統舟船在烏石港舊址試航 喚起200年前「石港春帆」意象

蘭陽博物館去年獲贈兩艘宜蘭傳統木船，在海委會的支持下從造船、材料試作、試航，匯聚匠師技藝、學術研究與社群協力，透過「舟船...

基隆國民運動中心游泳池水質讓人超崩潰？市府採水送驗 督促業者改善

基隆市國民運動中心的游泳池水質，遭人在社群貼文質疑呈黃濁色，且隱約聞到尿味，超崩潰。基隆市立體育場表示，曾補助採購石英砂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。