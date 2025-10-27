基隆游泳池風波…謝國樑指不良廠商經營已啟動收回 業者：不實指控

基隆市國民運動中心委外營運，基市府指業者疑違反商業會計法並函送法辦。市長謝國樑今天說，OT案招商案要收回，須有足夠的法律依據，「要不然就變成另外一個東岸」，等收回後再發包給適合的廠商。

基隆市政府爭取中央補助，在獅球路救國團舊址發包興建國民運動中心，完工後以「營運移轉（Operate-Transfer）」模式，委由高線實業負責營運 。

1名自稱來自高雄的網友在社群平台貼文，指到國民運動中心游泳「震驚到了」，因為池水黃黃濁濁的，隱約聞到尿味。吹風機使用3分鐘收費10元，「收錢可以，但這麼破是要怎樣啦。」

高線實業余姓業者表示，貼文者自稱警專學生想買「優待票」，但不符售票規定，最後用全票110元打88折讓他入場。事後稱游泳池有「尿味」，他覺得這麼多人在使用，貼文者應只是發牢騷的語言，但也是惡意的中傷。至於吹風機問題，會再加強維護。

基市府教育處今天表示，運動中心營運管理廠商自2017年起即開始積欠款項，並出現營運問題，嚴重損及市民權益。教育處2023年提告違約，2024年再依約查核財務資料，發現業者有收入登載不實及與總公司金流往來不清情形。

基市府啟動行政調查，政風單位認為業者涉嫌違反商業會計法，並在今年8月間函請基隆地檢署偵辦。國民運動中心OT案2027年1月14日到期，市府已重啟招商規畫作業。運動中心游泳池服務品質屢遭批評，基隆市立體育場今起將每日前往稽查。

謝國樑今天出席政風處「透明綠能 清廉永續」宣導活動前受訪時說，游泳池的廠商是不良的廠商，沒有依規定繳相關費用，市府已提起「請求給付租金」訴訟。

謝國樑說，大家都知道現在收回一個OT，必須要有足夠的法律依據才能收回，接著再找新的OT營運廠商，要不然就變成另外一個東岸。現在就是在這個過程中，市府正在做把OT把收回的動作，收回之後再另外發包出去給適合的廠商。

余姓業者要求市府拿出證據，反指市府是不實指控，內容與事實不符。他說，公司和市府在訴訟中，感覺市府一直在放話，有想讓業者經營不下去的現象。二審、三審的判決書內容，顯示市府講的都與事實不符。

基市府以高線實業為被告，提起給付租金訴訟，要求高線實業給付市府288萬1788元租金。高線辯稱雙方協議，市府應補償運動中心給予身心障礙者（含陪伴者）免費進場措施，抵銷後已無須繳付租金。

基隆地方法院審理後，指高線提出的身心障礙及公益時段進入運動中心人數不合常理，去年3月29日判決市府勝訴。高線不服並上訴，台灣高等法院審理後，認定高線所提供抵銷租金人數應可採信，今年4月1日宣判原判決廢棄。