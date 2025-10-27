基隆運動中心泳池有尿味？基市促業者改善

基隆市國民運動中心的游泳池水質被質疑呈黃濁色，且隱約聞到「尿味」。基隆市立體育場表示，已和廠商研議改善，也採水檢驗，報告出爐再會進一步說明。

有網友近日在社群平台貼文指到國民運動中心游泳，對場館使用經驗不佳，水質黃濁，還聞到疑似尿味。對此市府回應，衛生局定期到國民運動中心檢驗水質，最近一次是本月15日前往採檢測，當時水質無色無臭，可見池底，也未見浮沫、苔藻滋生，酸鹼值符合標準，但氯離子未達標。

基隆市立體育場長林柏樹表示，先前也有民眾反映國民運動中心水質混濁，曾補助營運廠商採購石英砂過濾水質。

近日水質又被質疑，市立體育場昨派人稽查，業者自行監控氯離子已達標，目測水質有點混濁，已採集水體樣本送實驗室檢驗，也與廠商研議改善方式。

80歲郭姓老翁是國民運動中心常客，他說，每天中午到運動中心游泳3小時，沒有聞到網友說的「尿味」，也沒有覺得身體會癢或其他不適症狀。

另，基隆市民體育活動中心開放球友從網路填表預約租用網球場，卻發生疑有人刪除他人登記資料，再重新登記事件，導致球場同一時地使用者「鬧雙胞」，引發紛爭。基市府昨暫停網路登記作業，要強化系統防竄改後再開放。