基隆室內網球場預約資料遭竄改！市府堵漏洞 並追究擅改者涉嫌偽造文書
基隆市民體育活動中心網球場，開放網路填表預約租用，卻發生疑有人刪除他人登記資料，再重新登記事件，導致「鬧雙胞」紛爭。基市府今晚表示，收集相關證據後，將告發擅自者涉嫌偽造文書、妨害電腦使用罪嫌。
1名網友在社群平台抱怨，他提早預約基隆室內網球場24日下午2至3時的場地，預約規則明確表示不能擅自修改別人在Excel檔案填寫的資料，結果到了球場發現場地被「搶」走了。從Excel的修改歷史紀錄顯示，搶走場地的男子是在當天上午11時33分刪除他的登記資料，再填上自己的姓名。
從台北來基隆市民體育活動中心打網球的男子說，預約登記第一次來的時候，就覺得這樣的機制怪怪的，但還沒有被他人改過。這樣的預約機制，用想的就知道很有問題，其他的場地沒有像這樣子的。
基隆市議員陳宜表示，基隆室內網球場去年才完工，加上收費相對便宜，「在北北基是相當紅的」。近期很多球友說，登記資料會被後來的登記者「蓋過去」，呼籲基市府完善登記機制。
基隆市立田徑場長林柏樹說，透過網路預約使用球場是趨勢，方便球友主動登記特定時段，使用市民體育活動中心3面球場，過去執行一段時間，沒有什麼太大的問題。近日有人反應預約登記系統，後面的人可以更改前面的人登記的資料，因此將設定鎖固Excel登記表格，再重新開放民眾預約登記使用。
基市府教育處今晚表示，擅自更改線上預約資料，造成表單不正確及影響他人權益行為，恐涉及刑法偽造文書以及妨害電腦使用罪嫌，將委請律師收集相關證據後提出告訴。
教育處說，當日體育活動中心值勤人員得知表單有被竄改，未能及時通報主管及妥善處理，也有管理疏忽責任，將懲處並調職。
