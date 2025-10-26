線上預約體育中心網球場遭竄改 基市府將告偽造文書

有網友反映，已線上預約基隆市民體育活動中心室內網球場，但Excel表單卻被他人更改，經市府教育處了解，網友預約時段確遭更改，將對擅自更改民眾提刑事偽造文書告發。

網友24日晚間6時許在社群平台Threads發文，指教練幫她在線上系統，預約當天下午2時至3時使用室內網球場，她到球場才發現場地被搶走，因為是公開的線上預約系統，大家都能查詢或修改Excel表單，而她預約的時段已被他人改掉。

基隆市政府教育處今天晚間透過新聞稿表示，針對有球友擅自更改線上預約資料，造成表單不正確及影響他人權益，因行為恐涉及刑法偽造文書，及妨害電腦使用罪嫌，將委請律師收集相關證據後提出告訴。

教育處指出，當天值勤人員當時既已得知，並發現表單被竄改且內容有異，未能及時通報主管妥善處理，也有管理疏忽責任，將予懲處調離場館。

教育處表示，將全面檢討、優化場地登記系統，對於預約場地的付款與管理機制，也會全面檢討調整，以提供市民完善的運動場館環境。