快訊

非洲豬瘟案王姓獸醫佐疑涉違法診斷 養豬老農回應了

線上預約體育中心網球場遭竄改 基市府將告偽造文書

中央社／ 基隆26日電

有網友反映，已線上預約基隆市民體育活動中心室內網球場，但Excel表單卻被他人更改，經市府教育處了解，網友預約時段確遭更改，將對擅自更改民眾提刑事偽造文書告發。

網友24日晚間6時許在社群平台Threads發文，指教練幫她在線上系統，預約當天下午2時至3時使用室內網球場，她到球場才發現場地被搶走，因為是公開的線上預約系統，大家都能查詢或修改Excel表單，而她預約的時段已被他人改掉。

基隆市政府教育處今天晚間透過新聞稿表示，針對有球友擅自更改線上預約資料，造成表單不正確及影響他人權益，因行為恐涉及刑法偽造文書，及妨害電腦使用罪嫌，將委請律師收集相關證據後提出告訴。

教育處指出，當天值勤人員當時既已得知，並發現表單被竄改且內容有異，未能及時通報主管妥善處理，也有管理疏忽責任，將予懲處調離場館。

教育處表示，將全面檢討、優化場地登記系統，對於預約場地的付款與管理機制，也會全面檢討調整，以提供市民完善的運動場館環境。

基隆 偽造文書

延伸閱讀

基隆國民運動中心游泳池水質讓人超崩潰？市府採水送驗 督促業者改善

基市公有室內網球場租用鬧雙胞 球友：系統人人可改 機制有問題

基隆變雞籠？民眾查Google地圖「怪怪的」 基市府請求更正

免費課程、教育補助？台東教育處遭冒名詐騙已報案 籲民眾勿受騙

相關新聞

蘭博修復傳統舟船在烏石港舊址試航 喚起200年前「石港春帆」意象

蘭陽博物館去年獲贈兩艘宜蘭傳統木船，在海委會的支持下從造船、材料試作、試航，匯聚匠師技藝、學術研究與社群協力，透過「舟船...

基隆國民運動中心游泳池水質讓人超崩潰？市府採水送驗 督促業者改善

基隆市國民運動中心的游泳池水質，遭人在社群貼文質疑呈黃濁色，且隱約聞到尿味，超崩潰。基隆市立體育場表示，曾補助採購石英砂...

麥帥公路友蚋段 重現舊紀念碑

60多年前開通的麥克阿瑟公路，簡稱「麥帥公路」，是現今中山高速公路基隆台北路段前身，基隆友蚋仍保留部分路段，地方調查、挖...

基隆眷村文化節重現懷舊時光 從滷味、餡餅到點心明還有1天

「2025基隆眷村文化節」今天在國門廣場登場，市長謝國樑等啟動開幕儀式，為期2天的活動以「光陰畫語－我的眷村生活」為主題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。