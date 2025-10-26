蘭博修復傳統舟船在烏石港舊址試航 喚起200年前「石港春帆」意象

蘭陽博物館去年獲贈兩艘宜蘭傳統木船，在海委會的支持下從造船、材料試作、試航，匯聚匠師技藝、學術研究與社群協力，透過「舟船共學團」展開舟船修復與文化再現行動，今天修復後的舟船在烏石港舊址展開試航，透過傳統舟船重返水域，再啟文化航程。

烏石港舊址自清領時期為宜蘭對外交通的重要門戶，河船與海船於此交會往來，舟楫穿梭、帆影點點。1825年（道光五年）噶瑪蘭廳通判烏竹芳題詠「石港春帆」，為蘭陽八景之一，詩句「石港深深口乍開，漁歌鼓棹任徘徊。那知一夕南風急，無數春帆帶雨來」描繪出當年港口繁華盛況。

然而隨著水道淤積與1924年鐵道宜蘭線全線通車，水運逐漸式微，舟船文化沉寂於時光波濤中。蘭博2024年獲贈兩艘宜蘭傳統木船，在海委會的支持下展開宜蘭傳統舟船復振計畫，組成「舟船共學團」推動計畫。

共學團成員橫跨各界，包括捐贈者溪和水產簡大新先生，修復匠師楊秋煌及楊制航先生，運送協力宜蘭社大孔明車隊藍浩瑋先生，研究指導國立高雄科技大學副教授洪文玲、王治平副教授及淡水河舢舨專家陳明忠，傳統材料研究國立屏東科技大學黃俊傑榮譽教授及國立宜蘭大學張資正教授，航行訓練台灣地理永續再生發展協會王俊明總幹事，藝術共襄人間舞集以「海洋舞蹈」演出為啟航揭幕。

蘭博表示，舟船修復不僅是木工技藝的傳承，更是文化記憶的重構，從造船、材料試作、試航到社群共學與藝術參與，每道工序都乘載著手的溫度與地方的靈魂，民眾得以重新理解蘭陽平原的河海地景與生活方式，看見從「石港春帆」到「匠心再啟」之間，宜蘭人與水共生的歷史軌跡。