快訊

抓到了！法國羅浮宮嚴重竊案 「盜走價值31億館藏」2嫌疑人落網

美中吉隆坡經貿協商 中方代表李成鋼發聲：形成初步共識

北北基等5縣市發大雨特報！恐一路下到明上午 慎防坍方、落石

蘭陽博物館修復傳統舟船 烏石港舊址水域試航

中央社／ 宜蘭26日電

宜蘭縣立蘭陽博物館今天在烏石港舊址水域舉辦「傳統舟船修復試航」儀式，期盼透過傳統舟船重返水域，再啟文化航程。

宜蘭縣代理縣長林茂盛出席表示，宜蘭傳統舟船的修復，不僅是文物的再生，更是宜蘭文化記憶的復航，特別感謝海洋委員會大力支持，共同實踐文化資產活化與海洋文化復振目標。

蘭陽博物館館長陳碧琳指出，蘭博去年獲贈2艘宜蘭傳統木船，並在海委會的支持下，匯聚匠師技藝、學術研究與社群協力，組成「舟船共學團」，展開修復與文化再現的行動，1艘木船已修復完成可下水，另1艘持續修復中。

陳碧琳說，傳統舟船修復，不僅是木工技藝的傳承，更是文化記憶的重構，從造船、材料試作、試航，到社群共學與藝術參與，每道工序都乘載著手的溫度與地方的靈魂，讓「修船」成為跨越工藝、學術與表演的文化旅程，為了公眾安全，傳統舟船僅供拍照，尚未開放民眾搭乘。

宜蘭 社群

延伸閱讀

綠營複製陳俊宇勝選模式助林國漳選縣長？陳琬惠曝：2人背景不同

任國民黨文傳會主委不參選宜蘭縣長？吳宗憲以行動證明：繼續拚

氣象署：周四周五降雨趨緩 周六下波東北季風再報到

桃園以北、宜蘭整天濕冷 中南部暖如夏 明天東北季風再度增強

相關新聞

蘭博修復傳統舟船在烏石港舊址試航 喚起200年前「石港春帆」意象

蘭陽博物館去年獲贈兩艘宜蘭傳統木船，在海委會的支持下從造船、材料試作、試航，匯聚匠師技藝、學術研究與社群協力，透過「舟船...

基隆國民運動中心游泳池水質讓人超崩潰？市府採水送驗 督促業者改善

基隆市國民運動中心的游泳池水質，遭人在社群貼文質疑呈黃濁色，且隱約聞到尿味，超崩潰。基隆市立體育場表示，曾補助採購石英砂...

麥帥公路友蚋段 重現舊紀念碑

60多年前開通的麥克阿瑟公路，簡稱「麥帥公路」，是現今中山高速公路基隆台北路段前身，基隆友蚋仍保留部分路段，地方調查、挖...

基隆眷村文化節重現懷舊時光 從滷味、餡餅到點心明還有1天

「2025基隆眷村文化節」今天在國門廣場登場，市長謝國樑等啟動開幕儀式，為期2天的活動以「光陰畫語－我的眷村生活」為主題...

秋遊縱谷正當時 台灣好行縱谷鹿野線電子票證半價優惠至10月底　

秋高氣爽正是出遊的好季節，「台灣好行縱谷鹿野線」串聯花東縱谷南段重要景點，包括卑南遺址公園、原生應用植物園與鹿野高台，沿...

影／逾半世紀麥帥公路基隆友蚋保留路段 復刻紀念碑揭牌

民國53年開通台北基隆間的麥克阿瑟公路，簡稱「麥帥公路」，是現今中山高速公路基隆台北路段的前身，現在友蚋21號橋旁仍保留...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。