蘭陽博物館修復傳統舟船 烏石港舊址水域試航

宜蘭縣立蘭陽博物館今天在烏石港舊址水域舉辦「傳統舟船修復試航」儀式，期盼透過傳統舟船重返水域，再啟文化航程。

宜蘭縣代理縣長林茂盛出席表示，宜蘭傳統舟船的修復，不僅是文物的再生，更是宜蘭文化記憶的復航，特別感謝海洋委員會大力支持，共同實踐文化資產活化與海洋文化復振目標。

蘭陽博物館館長陳碧琳指出，蘭博去年獲贈2艘宜蘭傳統木船，並在海委會的支持下，匯聚匠師技藝、學術研究與社群協力，組成「舟船共學團」，展開修復與文化再現的行動，1艘木船已修復完成可下水，另1艘持續修復中。

陳碧琳說，傳統舟船修復，不僅是木工技藝的傳承，更是文化記憶的重構，從造船、材料試作、試航，到社群共學與藝術參與，每道工序都乘載著手的溫度與地方的靈魂，讓「修船」成為跨越工藝、學術與表演的文化旅程，為了公眾安全，傳統舟船僅供拍照，尚未開放民眾搭乘。