基隆國民運動中心游泳池水質讓人超崩潰？市府採水送驗 督促業者改善

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市國民運動中心的游泳池水質，遭人質疑呈黃濁色，且隱約聞到尿味。基隆市立體育場人員今天前往稽查，並採水檢驗。圖／基市府提供
基隆市國民運動中心的游泳池水質，遭人在社群貼文質疑呈黃濁色，且隱約聞到尿味，超崩潰。基隆市立體育場表示，曾補助採購石英砂過濾水質，今天前往稽查，發現仍有點混濁，將與廠商研議改善，並已採水檢驗，報告出爐再說明。

有網友昨天在社群平台貼文，指到國民運動中心游泳「震驚到了」，因為黃黃濁濁的，隱約聞到尿味，超崩潰，游不到兩小時就起來，真的受不了。吹風機使用3分鐘收費10元，「收錢可以，但這麼破是要怎樣啦。」

衛生局定期到國民運動中心檢驗水質，最近一次本月15日前往採檢測時，水質無色、無臭，可見池底，也未見浮沫、苔藻滋生，酸鹼值符合標準，但氯離子未達標。

基隆市立體育場長林柏樹表示，先前也有民眾反映國民運動中心水質混濁，曾補助營運廠商採購石英砂過濾水質。

昨天又有人質疑水質，市立體育場今天派人前往稽查，業者自行監控氯離子已達標，但目測水質有點混濁，已採集水體樣本送實驗室檢驗，並與廠商研議改善方式。稽查人員也要求營運廠商要檢視吹風機等設備，若有不符規定或安全疑慮，應立即汰換。

80歲郭姓老翁今天到國民運動中心游泳，他說，自己習慣每天中午到運動中心游約約3小時，長久以來覺得水質還可以。他沒有聞到到過網友說的「尿味」，游泳這麼久，也沒有覺得身體會癢，或有其他不適症狀。

基隆市前市長張通榮任內爭取中央補助，在基隆市救國團舊址發包興建國民運動中心，過程中因廠商財務出狀況重辦招標。前市長林右昌任內工程完成並委外營運，契約時間從2017年1月15日起至2027年1月14日。

基市府表示，國民運動中心委外營運合在1年2個多月到期，市府已著手辦理OT案重啟招商，並在日前評選出顧問公司做可行性評估。在合約到期前，市府會持續監督負責營運廠商加強管理，維護民眾權益。

