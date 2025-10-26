聽新聞
麥帥公路友蚋段 重現舊紀念碑

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
地方仿製麥克阿瑟公路復刻紀念碑，昨天揭牌。記者游明煌／攝影
地方仿製麥克阿瑟公路復刻紀念碑，昨天揭牌。記者游明煌／攝影

60多年前開通的麥克阿瑟公路，簡稱「麥帥公路」，是現今中山高速公路基隆台北路段前身，基隆友蚋仍保留部分路段，地方調查、挖掘故事，並仿製麥克阿瑟公路復刻紀念碑，昨天揭牌，以歡樂喜慶感受歷史風情。

麥克阿瑟公路曾是連接台北基隆的要道，現在仍保留的路段，在基隆七堵區山區的華新一路到實踐路，從友蚋19到21號橋，這段公路不僅見證過去的歲月，也承載著地方的歷史與情感。

去年友一里與櫻花協會執行農村再生計畫，友一里里長蕭雪邀社區志工走訪居民，展開「麥克阿瑟公路記憶調查」，挖掘麥克阿瑟公路的歷史故事，並仿照文獻紀錄方式製作出麥克阿瑟公路復刻紀念碑。

蕭雪說，這座紀念碑不僅是對麥克阿瑟公路過去的重要性的致敬，更是社區居民共同努力的成果，透過紀念碑揭牌，讓更多人了解這段歷史，成為地方文化記憶傳承的重要象徵。

市府產發處長蔡馥嚀表示，市府與友一社區共同透過農村再造計畫，凝聚社區發展共識，也讓社區居民能夠重拾對歷史的關注與參與，社區透過農村再生計畫，保存當地獨特的歷史記憶與文化特色，並推動地方的創生發展。

