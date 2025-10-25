基隆眷村文化節重現懷舊時光 從滷味、餡餅到點心明還有1天

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆眷村文化節重現懷舊時光。記者游明煌／攝影
基隆眷村文化節重現懷舊時光。記者游明煌／攝影

「2025基隆眷村文化節」今天在國門廣場登場，市長謝國樑等啟動開幕儀式，為期2天的活動以「光陰畫語－我的眷村生活」為主題，結合懷舊場景、主題表演、古早味遊戲與市集，吸引眾多市民與遊客參與，攤位從滷味、餡餅到懷舊點心一應俱全。

文化觀光局長江亭玫指出，活動以懷舊、互動、傳承為主軸，結合三大主題表演、四大古早味遊戲與五大情境布置，並搭配在地主題市集，呈現眷村多彩的生活樣貌。現場還有眷村角色互動，邀請民眾體驗遊戲、拍照打卡換好禮，打造適合全年齡參與的文化饗宴。

謝國樑表示，眷村文化承載著基隆一代又一代的生活記憶與人情溫度，是城市歷史中不可或缺的一部分。基隆作為海港城市，長期匯聚來自各地的軍民家庭，孕育出多元文化與共榮精神。市府期盼透過活動讓更多人了解眷村故事，感受那份跨越時代的溫暖與情感，讓眷村精神成為城市文化的重要基石。

謝國樑說，市府將持續推動眷村文化保存與創新發展，讓眷村精神在新時代中延續與發展。

25家在地特色攤位，從滷味、餡餅到懷舊點心香氣四溢，並以紅磚屋、巷弄與老家具布景重現眷村風貌，成為最受歡迎的拍照打卡景點。主舞台串連音樂、戲劇與雜耍演出，帶領大家在笑聲與旋律中，體驗跨世代的溫暖回憶與基隆城市的人文底蘊。

基隆眷村文化節重現懷舊時光。記者游明煌／攝影
基隆眷村文化節重現懷舊時光。記者游明煌／攝影
基隆眷村文化節重現懷舊時光。記者游明煌／攝影
基隆眷村文化節重現懷舊時光。記者游明煌／攝影
基隆眷村文化節重現懷舊時光。記者游明煌／攝影
基隆眷村文化節重現懷舊時光。記者游明煌／攝影
基隆眷村文化節重現懷舊時光。記者游明煌／攝影
基隆眷村文化節重現懷舊時光。記者游明煌／攝影
基隆眷村文化節重現懷舊時光。記者游明煌／攝影
基隆眷村文化節重現懷舊時光。記者游明煌／攝影

