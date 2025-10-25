秋遊縱谷正當時 台灣好行縱谷鹿野線電子票證半價優惠至10月底　

秋高氣爽正是出遊的好季節，「台灣好行縱谷鹿野線」串聯花東縱谷南段重要景點，包括卑南遺址公園、原生應用植物園與鹿野高台，沿途結合自然風光與人文底蘊，成為許多遊客造訪台東的熱門選擇，縣府表示，若遊人使用電子票證搭乘可享票價5折優惠，活動將於10月31日截止。

縣府表示，縱谷鹿野線採「郵輪式公車」營運方式，每日2班，分別於早上8點及下午1點40分從轉運站發車，沿途停靠公教會館、娜路彎大酒店、台東火車站、卑南遺址公園、原生應用植物園、四維及鹿野高台等站點，回程經鹿野遊客中心返回轉運站。沿線各站皆安排停留時間，並有導覽老師隨車講解，讓旅程更豐富有深度。

另縱谷鹿野線自今年6月調整路線，新增「原生應用植物園」站，提供旅客免費入園及贈送價值200元門票等優惠，並結合電子票證半價活動，吸引旅客於暑假期間搭乘暢遊縱谷、登鹿野高台賞熱氣球，享受豐富又實惠的假期。

原生應用植物園的免費入園優惠將持續至年底，而重新開放的「卑南遺址公園展示館」亦以嶄新面貌來迎接遊客。

縣府提醒，持電子票證搭乘5折優惠將於10月31日截止，「台灣好行縱谷鹿野線」全票票價180元、優惠票100元，旅客可於官網預購或現場購票，官網亦提供火車與客運轉乘資訊，讓旅客抵達台東後可無縫接駁，輕鬆展開旅程。