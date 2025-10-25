快訊

賴銘偉18年前意外成陰影！「撞死狗」自責多年 驚人真相曝光！

廚房驚見「超巨瓦斯桶」快餓昏 身分揭曉網笑翻：長方形毛孩？

美16歲高中生吃多力多滋突遭8警包圍上銬！竟是「AI誤判持槍」

聽新聞
0:00 / 0:00

秋遊縱谷正當時 台灣好行縱谷鹿野線電子票證半價優惠至10月底　

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「台灣好行縱谷鹿野線」串聯花東縱谷南段重要景點，包括卑南遺址公園、原生應用植物園與鹿野高台，沿途結合自然風光與人文底蘊，成為許多遊客造訪台東的熱門選擇。圖／台東縣政府提供
「台灣好行縱谷鹿野線」串聯花東縱谷南段重要景點，包括卑南遺址公園、原生應用植物園與鹿野高台，沿途結合自然風光與人文底蘊，成為許多遊客造訪台東的熱門選擇。圖／台東縣政府提供

秋高氣爽正是出遊的好季節，「台灣好行縱谷鹿野線」串聯花東縱谷南段重要景點，包括卑南遺址公園、原生應用植物園與鹿野高台，沿途結合自然風光與人文底蘊，成為許多遊客造訪台東的熱門選擇，縣府表示，若遊人使用電子票證搭乘可享票價5折優惠，活動將於10月31日截止。

縣府表示，縱谷鹿野線採「郵輪式公車」營運方式，每日2班，分別於早上8點及下午1點40分從轉運站發車，沿途停靠公教會館、娜路彎大酒店、台東火車站、卑南遺址公園、原生應用植物園、四維及鹿野高台等站點，回程經鹿野遊客中心返回轉運站。沿線各站皆安排停留時間，並有導覽老師隨車講解，讓旅程更豐富有深度。

另縱谷鹿野線自今年6月調整路線，新增「原生應用植物園」站，提供旅客免費入園及贈送價值200元門票等優惠，並結合電子票證半價活動，吸引旅客於暑假期間搭乘暢遊縱谷、登鹿野高台賞熱氣球，享受豐富又實惠的假期。

原生應用植物園的免費入園優惠將持續至年底，而重新開放的「卑南遺址公園展示館」亦以嶄新面貌來迎接遊客。

縣府提醒，持電子票證搭乘5折優惠將於10月31日截止，「台灣好行縱谷鹿野線」全票票價180元、優惠票100元，旅客可於官網預購或現場購票，官網亦提供火車與客運轉乘資訊，讓旅客抵達台東後可無縫接駁，輕鬆展開旅程。

台東 遺址 台灣好行

延伸閱讀

南投軌道長期靠台中？縣長許淑華規劃短中長三階段交通藍圖

宏匯取得新莊複合型轉運站BOT案 年底前簽約

秋冬南投泡溫泉 縣府鼓勵搭台灣好行免舟車勞頓

昔日搭「公路局」遊金瓜石 台灣好行復刻綠色小旅行

相關新聞

秋遊縱谷正當時 台灣好行縱谷鹿野線電子票證半價優惠至10月底　

秋高氣爽正是出遊的好季節，「台灣好行縱谷鹿野線」串聯花東縱谷南段重要景點，包括卑南遺址公園、原生應用植物園與鹿野高台，沿...

影／逾半世紀麥帥公路基隆友蚋保留路段 復刻紀念碑揭牌

民國53年開通台北基隆間的麥克阿瑟公路，簡稱「麥帥公路」，是現今中山高速公路基隆台北路段的前身，現在友蚋21號橋旁仍保留...

除去八堵站 基隆捷運4站...市府作主開發帶動周邊發展

基隆捷運第一階段基隆市境內規畫5座車站，其中八堵站牽涉台北捷運民生汐止線機廠工程及共構開發，由新北市政府統籌辦理；基隆市...

台東YouBike 2.0上路9個月 減5萬公斤碳排量

台東YouBike 2.0上路不到1年，不僅民眾使用滿意度高達96.6％，環保局統計啟用迄今已減少5萬公斤碳排放量，目前...

基隆八斗子水泥鯨豚救援池落成 救援效率提升

基隆市八斗子岸置中心救援池近5年收容14隻擱淺鯨豚，9隻成功返回大海，但充氣臨時帆布池易破損，透過1650位善心捐款及能...

花蓮下月起可直飛南韓

花蓮飛南韓的直航班機下月13日開航，由可依航空營運，從花蓮機場直達仁川機場，航程2個半小時。機票近日開賣，來回票價平均約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。