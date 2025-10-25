快訊

影／逾半世紀麥帥公路基隆友蚋保留路段 復刻紀念碑揭牌

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
地方仿製麥克阿瑟公路復刻紀念碑，今天揭幕。記者游明煌／攝影
地方仿製麥克阿瑟公路復刻紀念碑，今天揭幕。記者游明煌／攝影

民國53年開通台北基隆間的麥克阿瑟公路，簡稱「麥帥公路」，是現今中山高速公路基隆台北路段的前身，現在友蚋21號橋旁仍保留部分路段，地方調查、挖掘故事，並仿製麥克阿瑟公路復刻紀念碑，今天揭牌。搭配老爺車展示嘉年華，以歡樂喜慶來感受這段歷史與風情。

麥克阿瑟公路曾是連接台北基隆的要道，現在仍保留的路段，在基隆老堵友蚋華新一路到實踐路，友蚋19到21號橋附近，這段公路不僅見證了過去的歲月，也承載著地方的歷史與情感。

去年友一里與櫻花協會在農村再生計畫輔導，由友一里里長蕭雪邀請社區志工走訪居民，展開「麥克阿瑟公路記憶調查」，挖掘麥克阿瑟公路的歷史故事，並仿照文獻紀錄方式製作出麥克阿瑟公路復刻紀念碑。

「麥克阿瑟公路－老爺車嘉年華」由農業部及基隆市府產發處輔導，今上午登場，經典老爺車齊聚、懷舊農村市集熱鬧滾滾。

現場有一輛老爺車1980年出廠，車主擁有4、5年，保留相當完整，很有老爺車的味道，車窗玻璃40多年來都沒有換過，吸引民眾目光，還有很多數十年老爺車展示。民眾說「老車還有老公路，讓友一里很有歷史，很懷舊。」

蕭雪表示，這座紀念碑不僅是對麥克阿瑟公路過去的重要性的致敬，更是社區居民共同努力的成果，透過紀念碑的揭牌，讓更多人了解這段歷史，成為地方文化記憶傳承的重要象徵。

市府產發處長蔡馥嚀表示，基隆市府與友一社區一同透過農再計畫推動這項計畫，凝聚社區發展共識，也讓社區居民重拾對歷史的關注與參與。友一社區透過農村再生計畫，保存當地獨特的歷史記憶與文化特色，並推動地方的創生發展。

地方仿製麥克阿瑟公路復刻紀念碑，今天揭幕。記者游明煌／攝影
地方仿製麥克阿瑟公路復刻紀念碑，今天揭幕。記者游明煌／攝影
「麥克阿瑟公路－老爺車嘉年華」今上午登場，經典老爺車齊聚。記者游明煌／攝影
「麥克阿瑟公路－老爺車嘉年華」今上午登場，經典老爺車齊聚。記者游明煌／攝影

基隆 農村再生

