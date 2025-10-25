快訊

除去八堵站 基隆捷運4站...市府作主開發帶動周邊發展

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府實地會勘基隆捷運各場站規畫。圖／基隆市政府提供
基隆市政府實地會勘基隆捷運各場站規畫。圖／基隆市政府提供

基隆捷運第一階段基隆市境內規畫5座車站，其中八堵站牽涉台北捷運民生汐止線機廠工程及共構開發，由新北市政府統籌辦理；基隆市府確定擔任北五堵、百福、六堵及七堵4站的土地開發主管機關，將同步推動場站周邊都市計畫通盤檢討，帶動周邊土地活化與發展。

基隆市府日前召開「基隆捷運推動專案小組」第40次會議，確認市府擔任基隆捷運SB18（北五堵）、SB19（百福）、SB20（六堵）及SB21（七堵）等4座車站土地開發主管機關，並研商後續推動細節。

市府祕書長方定安表示，基隆捷運計畫經過這幾年的推動，已經從點（場站）、線（路廊）的設計上，開始進入面（城市）的整體發展，對於捷運場站間的廊帶區域，除有具體規畫的「基隆智慧科技園區」外，原有的「六堵工業區」、「連柑宅區域」、「七堵街區」及「八中社區」等，將進入實質再發展階段。

方定安表示，針對這些地點，開始現有低利用土地的調整、原有產業轉型、新創產業引入以及公共設施的更新建設等，期望藉基隆捷運的到來，增加就業機會。

各場站規畫方向，北五堵站有「基隆智慧科技園區」，引導貨櫃場轉型並吸引高科技產業進駐；百福站規畫為「水岸優質住宅區」，打造青年宜居社區；六堵站則聚焦老舊工業區「都市更新與立體化」，推動產業升級與支援服務整合。

七堵站定位為「住商產複合新核心」朝向多元、綜合型都市場域發展；而八堵站打造「雙鐵共站宜居生活城」，全面推動八堵地區都市再生。

其中，北五堵站是基隆為捷運自雙北進入基隆的首站，具備銜接內湖、南港、汐止高科技產業鏈的地理優勢，市府已啟動檢討北五堵地區的都市計畫，規畫導入高科技產業與住商複合機能，並採市地重劃方式整體開發，打造基隆河谷科技廊帶的新地景。

基隆市政府實地會勘基隆捷運各場站規畫。圖／基隆市政府提供
基隆市政府實地會勘基隆捷運各場站規畫。圖／基隆市政府提供

