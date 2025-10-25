快訊

MLB／大谷翔平兩分砲笑不出來 世界大賽首度開轟加入松井秀喜行列

南珉貞跳〈疾風街道〉重摔在地！親曝意外影片說抱歉

新壽T17、T18願「合意解約」蔣萬安今曝輝達反應

聽新聞
0:00 / 0:00

台東YouBike 2.0上路9個月 減5萬公斤碳排量

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東YouBike 2.0上路不到1年，不僅民眾使用滿意度高達96.6％，環保局統計啟用迄今已減少5萬公斤碳排放量。記者尤聰光／攝影
台東YouBike 2.0上路不到1年，不僅民眾使用滿意度高達96.6％，環保局統計啟用迄今已減少5萬公斤碳排放量。記者尤聰光／攝影

台東YouBike 2.0上路不到1年，不僅民眾使用滿意度高達96.6％，環保局統計啟用迄今已減少5萬公斤碳排放量，目前共設置101處站點外，市區仍有13處完成現勘，投入單車數量1120輛。

縣府環保局表示，隨著站點持續增加，民眾使用率也逐步攀高，光租借次數就逾25萬次，減少5萬公斤碳排放量；除了站點擴大，前30分鐘可享5元補助到年底外，已向公路局提爭取，將YouBike納入TPASS系統擴大服務連結。

縣府推動綠色交通，打造低碳觀光，去年底正式導入YouBike 2.0公共自行車系統，今年1月啟用至今廣受民眾好評，目前共有台東市、卑南鄉、鹿野鄉、關山鎮、成功鎮及東河鄉設置站點，全縣共設101站點，未來有機會往南迴擴張。

環保局統計租率前5名，分別為最多的台東火車站，其次是轉運站，接著為縣府、微光集和東女；另其他鄉鎮熱門景點站處，也是租借使用率高，常常也是一車難求。

縣長饒慶鈴就表示，她發現租借YouBike不僅是遊客，包括學生及上班族也經常使用代步，甚至縣府員工也會騎來通勤，顯見YouBike的效益是好的，朝向實現節能減碳的目標。

台東YouBike 2.0目前共設置101處站點外，市區仍有13處完成現勘，投入單車數量1120輛。記者尤聰光／攝影
台東YouBike 2.0目前共設置101處站點外，市區仍有13處完成現勘，投入單車數量1120輛。記者尤聰光／攝影

YouBike 碳排放 環保局 台東

延伸閱讀

烏龍新聞稿批柯志恩「為選舉造勢」秒收回 高市環保局致歉：預擬稿

台南YouBike全面投保第三人責任險 每人最高理賠200萬

真的別懷疑 花蓮光復鄉這些學生可把YouBike騎回家

進出好不便 新北市汐止區長江街盼增youbike租借站

相關新聞

除去八堵站 基隆捷運4站...市府作主開發帶動周邊發展

基隆捷運第一階段基隆市境內規畫5座車站，其中八堵站牽涉台北捷運民生汐止線機廠工程及共構開發，由新北市政府統籌辦理；基隆市...

台東YouBike 2.0上路9個月 減5萬公斤碳排量

台東YouBike 2.0上路不到1年，不僅民眾使用滿意度高達96.6％，環保局統計啟用迄今已減少5萬公斤碳排放量，目前...

基隆八斗子水泥鯨豚救援池落成 救援效率提升

基隆市八斗子岸置中心救援池近5年收容14隻擱淺鯨豚，9隻成功返回大海，但充氣臨時帆布池易破損，透過1650位善心捐款及能...

花蓮下月起可直飛南韓

花蓮飛南韓的直航班機下月13日開航，由可依航空營運，從花蓮機場直達仁川機場，航程2個半小時。機票近日開賣，來回票價平均約...

影／基隆秋光音樂節 今晚方季惟獻唱、「美聲歌王」殷正洋明壓軸

基隆市「2025秋光音樂節」今晚在沙灣歷史文化園區登場，市長謝國樑與市民一起聽音樂，享受秋夜氛圍，明晚還有一場。今晚以「...

基隆變雞籠？民眾查Google地圖「怪怪的」 基市府請求更正

近日有網友透過Google地圖搜尋「基隆市」三個字，但跳出的的地圖畫面變成「雞籠市」，雞籠是基隆市的古名，但遭人竄改，民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。