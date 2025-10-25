聽新聞
台東YouBike 2.0上路9個月 減5萬公斤碳排量
台東YouBike 2.0上路不到1年，不僅民眾使用滿意度高達96.6％，環保局統計啟用迄今已減少5萬公斤碳排放量，目前共設置101處站點外，市區仍有13處完成現勘，投入單車數量1120輛。
縣府環保局表示，隨著站點持續增加，民眾使用率也逐步攀高，光租借次數就逾25萬次，減少5萬公斤碳排放量；除了站點擴大，前30分鐘可享5元補助到年底外，已向公路局提爭取，將YouBike納入TPASS系統擴大服務連結。
縣府推動綠色交通，打造低碳觀光，去年底正式導入YouBike 2.0公共自行車系統，今年1月啟用至今廣受民眾好評，目前共有台東市、卑南鄉、鹿野鄉、關山鎮、成功鎮及東河鄉設置站點，全縣共設101站點，未來有機會往南迴擴張。
環保局統計租率前5名，分別為最多的台東火車站，其次是轉運站，接著為縣府、微光集和東女；另其他鄉鎮熱門景點站處，也是租借使用率高，常常也是一車難求。
縣長饒慶鈴就表示，她發現租借YouBike不僅是遊客，包括學生及上班族也經常使用代步，甚至縣府員工也會騎來通勤，顯見YouBike的效益是好的，朝向實現節能減碳的目標。
