台東YouBike 2.0上路9個月 減5萬公斤碳排量

台東YouBike 2.0上路不到1年，不僅民眾使用滿意度高達96.6％，環保局統計啟用迄今已減少5萬公斤碳排放量，目前共設置101處站點外，市區仍有13處完成現勘，投入單車數量1120輛。

縣府環保局表示，隨著站點持續增加，民眾使用率也逐步攀高，光租借次數就逾25萬次，減少5萬公斤碳排放量；除了站點擴大，前30分鐘可享5元補助到年底外，已向公路局提爭取，將YouBike納入TPASS系統擴大服務連結。

縣府推動綠色交通，打造低碳觀光，去年底正式導入YouBike 2.0公共自行車系統，今年1月啟用至今廣受民眾好評，目前共有台東市、卑南鄉、鹿野鄉、關山鎮、成功鎮及東河鄉設置站點，全縣共設101站點，未來有機會往南迴擴張。

環保局統計租率前5名，分別為最多的台東火車站，其次是轉運站，接著為縣府、微光集和東女；另其他鄉鎮熱門景點站處，也是租借使用率高，常常也是一車難求。