聽新聞
0:00 / 0:00

救援效率提升 八斗子水泥鯨豚救援池落成

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
八斗子岸置中心救援池改建為水泥池，昨天落成啟用，救援鯨豚能量及效率將大為提升。記者游明煌／攝影
八斗子岸置中心救援池改建為水泥池，昨天落成啟用，救援鯨豚能量及效率將大為提升。記者游明煌／攝影

基隆市八斗子岸置中心救援池近5年收容14隻擱淺鯨豚，9隻成功返回大海，但充氣臨時帆布池易破損，透過1650位善心捐款及能源航運公司贊助，如今改建為水泥池，昨落成啟用，不僅提升鯨豚救援效率，也將打造全國首座為鯨豚設計的醫療資格救援中心。

水泥救援池採類橢圓設計，內徑長9公尺，最寬處6公尺，最深達1.3公尺，比舊有池組大1.5倍，採用八斗子漁港外乾淨海水，預計後年升級過濾系統設備，確保水質穩定與設施耐用度，效能遠優於以往的臨時帆布池。

中華鯨豚協會理事長祁偉亷指出，水泥式鯨豚救援池由民間募資，獲得市府、海保署及漁業署等支持與協助，新設施可同時收容多隻不同體型的鯨豚進行長期照護，並設置金剛吊臂系統，大幅提升動物搬運與救援過程安全性與效率。

市長謝國樑說，多年來基隆在北台灣鯨豚救援體系扮演關鍵角色，不僅提供八斗子岸置中心作為臨時救傷站，更積極爭取中央資源與預算，提升救援能量。

基隆市府產發處長蔡馥嚀表示，這裡從無到有一點一滴建成，未來八斗子岸置中心將成為全國首座專門為鯨豚設計的醫療資格救援中心，同時也是全台唯一同時擁有專業救援池與吊掛系統的鯨豚救傷據點。

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮說，水泥池較符合鯨豚復健需求，游動時範圍較為寬闊且深度較深，使用效率、救援能量及耐久度都提高許多。

延伸閱讀

5年救活9隻…1650位善心人士捐助 八斗子水泥鯨豚救援池落成

影／基隆碧砂漁港大浪越堤一波波 3遊艇沉沒、1翻覆災情慘

影／基隆八斗子重現「鏢旗魚台」 漁民慓悍英姿成熱門打卡點

和平島公園「島嶼生活節」明還有1天 吹海風享音樂品嘗美食

相關新聞

基隆變雞籠？民眾查Google地圖「怪怪的」 基市府請求更正

近日有網友透過Google地圖搜尋「基隆市」三個字，但跳出的的地圖畫面變成「雞籠市」，雞籠是基隆市的古名，但遭人竄改，民...

救援效率提升 八斗子水泥鯨豚救援池落成

基隆市八斗子岸置中心救援池近5年收容14隻擱淺鯨豚，9隻成功返回大海，但充氣臨時帆布池易破損，透過1650位善心捐款及能...

花蓮下月起可直飛南韓

花蓮飛南韓的直航班機下月13日開航，由可依航空營運，從花蓮機場直達仁川機場，航程2個半小時。機票近日開賣，來回票價平均約...

影／基隆秋光音樂節 今晚方季惟獻唱、「美聲歌王」殷正洋明壓軸

基隆市「2025秋光音樂節」今晚在沙灣歷史文化園區登場，市長謝國樑與市民一起聽音樂，享受秋夜氛圍，明晚還有一場。今晚以「...

宜蘭咖啡日創意市集 連續3天在化龍一村登場

「2025宜蘭咖啡日－與農共舞」創意市集今天起連續3天在宜蘭市化龍一村登場，60多個攤位除販售具宜蘭特色的手沖咖啡、創意...

5年救活9隻…1650位善心人士捐助 八斗子水泥鯨豚救援池落成

近5年基隆市八斗子岸置中心救援池協助收容14隻擱淺鯨豚，9隻救援成功返回大海，但過去為充氣臨時帆布池易破損，來自1650...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。