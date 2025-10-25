聽新聞
花蓮下月起可直飛南韓

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣府曾到南韓推廣觀光，為直航暖身。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府曾到南韓推廣觀光，為直航暖身。圖／花蓮縣政府提供

花蓮飛南韓的直航班機下月13日開航，由可依航空營運，從花蓮機場直達仁川機場，航程2個半小時。機票近日開賣，來回票價平均約在5000至8、９000元間，縣府期待更多旅客來花蓮，提升花蓮國際能見度。

花蓮與南韓在新冠肺炎疫情前曾有定期包機直航，平均載客量7成，可惜2020年2月底因疫情影響停飛；去年12月開啟香港直航的「花香線」，平均載客率約6成，遇花蓮有活動或賽事或兩地有連假時，載客率提高到9成，香港客占6成。

縣府觀光處表示，直航班機11月13日起每周四、周日往返，上午11時50分自仁川機場起飛，下午2時45分從花蓮機場起飛，航程約2.5小時，兩地時差1小時。

可依航空官網近日開賣花蓮仁川直航機票，來回票價約在5000到8000元間，實際價格隨時間及餘票狀況浮動。花蓮市張小姐說，可從花蓮搭機出國很方便，原本疫情前就要帶家人直飛，機票都訂好了，卻因疫情停飛，現在有直航機會一定會把握，票價還可以接受，已上網訂票。

觀光處表示，為推動直航，近年多次前往舉辦觀光推廣活動，也邀請可依航空踩線團訪花蓮，兩地直航重新開通，可大幅降低東部居民出國的時間與金錢成本，希望讓更多國際旅客來到花蓮。

