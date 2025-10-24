聽新聞
影／基隆秋光音樂節 今晚方季惟獻唱、「美聲歌王」殷正洋明壓軸
基隆市「2025秋光音樂節」今晚在沙灣歷史文化園區登場，市長謝國樑與市民一起聽音樂，享受秋夜氛圍，明晚還有一場。今晚以「時光旅行」為主軸，有方季惟等歌手獻唱，結合音樂、市集與展覽，吸引很多民眾攜家帶眷參與，現場氣氛溫馨。
今晚登場的歌手有方季惟、鄭可強、韋喆、崔璀璨等，不同世代的市民在熟悉旋律中找回共同回憶。市府期盼以音樂為媒介，讓更多人走進歷史場域，體驗城市的文化魅力。明晚還有第二場演出，由三線琴演奏家曾健裕、「聲林之王」劉學甫、張芮菲、吳子龍及「三金美聲歌王」殷正洋壓軸。
謝國樑表示，「秋光音樂節」以沙灣為舞台，讓歷史空間與音樂相互輝映，市民不必遠行就能感受優質表演與文化魅力。市府持續推動歷史空間活化與文化活動，希望讓音樂成為城市的日常風景，讓更多人看見基隆的多元風貌。
文化觀光局長江亭玫表示，今晚不僅是音樂饗宴，更展現沙灣園區結合歷史、美學與生活的多重魅力。現場同步舉辦「秋光市集」與「時光特展」，讓民眾在懷舊氛圍中感受基隆文化底蘊與創新活力。未來文化觀光局將持續推動古蹟活化與藝文活動，讓「文化基隆」成為城市品牌。
沙灣歷史文化園區是基隆推動文化再生的重要據點，透過結合音樂、市集與展覽，讓歷史空間重新被看見，也帶動觀光與地方經濟發展。市府將持續以多元形式推廣文化活動，讓藝術走入生活，讓城市更具溫度與創意。
