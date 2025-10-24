基隆變雞籠？民眾查Google地圖「怪怪的」 基市府請求更正

近日有網友透過Google地圖搜尋「基隆市」三個字，但跳出的的地圖畫面變成「雞籠市」，雞籠是基隆市的古名，但遭人竄改，民眾覺得怪怪的向市府反映。基隆市政府表示，已向Google反映行政區正確名稱應為「基隆市」。

日前有網友在社群貼文，指利用Google地圖搜尋，沒想到跳出來的地圖上顯示的竟是「雞籠市」，覺得很奇怪。記者實際Google地圖打「基隆市」三個字，到今天跳出的還是「雞籠市」。不過，其他機關、道路等名稱並未發現有被改。