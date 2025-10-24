快訊

慘賠16億又傳砸12億買陶朱隱園！黃立成親上火線超猛回應 網友全跪了

陳亭妃、林俊憲誰出戰台南市長？綠營內參民調曝光 雙方回應這樣說

嚴陣以待！非洲豬瘟進入「緊張階段」 陳駿季：後續會啟動第二輪檢查

宜蘭咖啡日創意市集 連續3天在化龍一村登場

中央社／ 宜蘭縣24電
「2025宜蘭咖啡日－與農共舞」創意市集24日起在宜蘭市化龍一村登場，除展售特色手沖咖啡外，也邀請咖啡達人舉辦講座，讓民眾更加認識咖啡產業。右2為宜蘭縣代理縣長林茂盛。宜蘭縣政府提供／中央社
「2025宜蘭咖啡日－與農共舞」創意市集24日起在宜蘭市化龍一村登場，除展售特色手沖咖啡外，也邀請咖啡達人舉辦講座，讓民眾更加認識咖啡產業。右2為宜蘭縣代理縣長林茂盛。宜蘭縣政府提供／中央社

「2025宜蘭咖啡日－與農共舞」創意市集今天起連續3天在宜蘭市化龍一村登場，60多個攤位除販售具宜蘭特色的手沖咖啡、創意甜食，還邀請咖啡達人舉辦講座，讓民眾更了解咖啡。

由宜蘭縣政府與蘭陽農業發展基金會主辦，集結宜蘭在地咖啡小農、特色咖啡店、農業生產單位與咖啡器具廠商的「2025宜蘭咖啡日－與農共舞」，今天在化龍一村登場，將持續至26日。

連續3天的創意市集，有以宜蘭生產的咖啡豆手沖咖啡，也有結合地方特產如柚子、金柑、蜂蜜與米酒釀的咖啡調飲，創造出充滿宜蘭風味的咖啡特調。此外，還有來自員山鄉知名手工貝果等甜點。

縣府表示，活動現場也展售各式咖啡器具、柴燒咖啡杯與濾杯等陶藝創作，還有台灣第一個本土育成的咖啡品種「台農1號」。走進市集，彷彿進入咖啡的世界，民眾可以完整體驗咖啡的生產、烘焙、沖煮與品嚐。除了豐富、多元的攤位呈現外，還舉辦宜蘭豆手沖咖啡比賽與宜蘭農產創意咖啡競賽，歡迎民眾前往參觀。

創意市集「2025宜蘭咖啡日－與農共舞」24日起一連3天在宜蘭市化龍一村登場，超過60個攤位販售具宜蘭特色的手沖咖啡、手工貝果等，代理縣長林茂盛（前左）走訪參觀。宜蘭縣政府提供／中央社
創意市集「2025宜蘭咖啡日－與農共舞」24日起一連3天在宜蘭市化龍一村登場，超過60個攤位販售具宜蘭特色的手沖咖啡、手工貝果等，代理縣長林茂盛（前左）走訪參觀。宜蘭縣政府提供／中央社

咖啡豆 宜蘭 創意市集

延伸閱讀

「台灣咖啡原鄉」2003年開啟雲林古坑「台灣咖啡節」傳奇

「比亞豪之聲」傳唱美國塔科馬 宜蘭碧候國小合唱團天籟美聲感動僑胞

太平山森林遊樂區明晨恢復開園 宜蘭10條自然步道續封

一半以上毛豬從外地供應！宜蘭擔心非洲豬瘟入侵 肉品市場全面消毒

相關新聞

基隆新市政大樓「京華城」翻版？市府：都計未變更、容積率未提高

基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫建新市政大樓，將採公辦都更辦理，昨開第廉政平台第三次會議，綠議員鄭文婷質疑「京華城」翻...

基隆變雞籠？民眾查Google地圖「怪怪的」 基市府請求更正

近日有網友透過Google地圖搜尋「基隆市」三個字，但跳出的的地圖畫面變成「雞籠市」，雞籠是基隆市的古名，但遭人竄改，民...

宜蘭咖啡日創意市集 連續3天在化龍一村登場

「2025宜蘭咖啡日－與農共舞」創意市集今天起連續3天在宜蘭市化龍一村登場，60多個攤位除販售具宜蘭特色的手沖咖啡、創意...

5年救活9隻…1650位善心人士捐助 八斗子水泥鯨豚救援池落成

近5年基隆市八斗子岸置中心救援池協助收容14隻擱淺鯨豚，9隻救援成功返回大海，但過去為充氣臨時帆布池易破損，來自1650...

6位藝術家共譜 獻給台東工藝的12首情詩

台東縣政府推動「2025台東工藝與國際交流駐村行銷計畫」，今年以藝息山海：獻給台東工藝的12首情詩為主題，並於今天起在台...

台東縣新設「交通及養護工程處」 預計明年1月1日掛牌上路

台東縣政府為分散建設處及交觀處繁重業務，依據地方行政機關組織準則，將成立專責主事交通業務的局處，預計明年元月1日運作。縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。