宜蘭咖啡日創意市集 連續3天在化龍一村登場

「2025宜蘭咖啡日－與農共舞」創意市集今天起連續3天在宜蘭市化龍一村登場，60多個攤位除販售具宜蘭特色的手沖咖啡、創意甜食，還邀請咖啡達人舉辦講座，讓民眾更了解咖啡。

由宜蘭縣政府與蘭陽農業發展基金會主辦，集結宜蘭在地咖啡小農、特色咖啡店、農業生產單位與咖啡器具廠商的「2025宜蘭咖啡日－與農共舞」，今天在化龍一村登場，將持續至26日。

連續3天的創意市集，有以宜蘭生產的咖啡豆手沖咖啡，也有結合地方特產如柚子、金柑、蜂蜜與米酒釀的咖啡調飲，創造出充滿宜蘭風味的咖啡特調。此外，還有來自員山鄉知名手工貝果等甜點。