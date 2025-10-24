5年救活9隻…1650位善心人士捐助 八斗子水泥鯨豚救援池落成

近5年基隆市八斗子岸置中心救援池協助收容14隻擱淺鯨豚，9隻救援成功返回大海，但過去為充氣臨時帆布池易破損，來自1650位善心人士捐款及能源航運公司贊助，改建為水泥池，今天落成啟用，救援鯨豚效率將大為提升，未來將打造為為全國首座專門為鯨豚設計的醫療資格救援中心。

水泥救援池採類橢圓設計，內徑長9公尺，最寬處6公尺，最深可達1.3公尺，比舊有池組大約1.5倍，採用八斗子漁港外乾淨海水，預計後年升級過濾系統設備，確保水質穩定與設施耐用度，效能遠優於以往的臨時帆布池。

中華鯨豚協會理事長祁偉亷指出，水泥式鯨豚救援池由協會發起民間募資，並獲得基隆市政府、海洋保育署及漁業署等單位的大力支持與協助。新設施不僅可同時收容多隻不同體型的鯨豚進行長期照護，並設置金剛吊臂系統，大幅提升動物搬運與救援過程的安全性與效率。

市長謝國樑說，過去5年基隆協助收容14隻鯨豚，其中有9隻成功返回大海，今天救援池的落成，可以讓救援效率持續提升。多年來，基隆在北台灣鯨豚救援體系扮演關鍵角色，不僅提供八斗子岸置中心作為臨時救傷站，更積極爭取中央資源與預算，提升救援能量。

基隆市府產發處長蔡馥嚀表示，這裡從無到有一點一滴建成，未來八斗子岸置中心將成為全國首座專門為鯨豚設計的醫療資格救援中心，同時也是全台唯一同時擁有專業救援池與吊掛系統的鯨豚救傷據點。