6位藝術家共譜 獻給台東工藝的12首情詩

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府推動「2025台東工藝與國際交流駐村行銷計畫」，今年以藝息山海：獻給台東工藝的12首情詩為主題，並於今天起在台東故事館1樓展廳舉辦成果展。圖／台東縣政府提供
台東縣政府推動「2025台東工藝與國際交流駐村行銷計畫」，今年以藝息山海：獻給台東工藝的12首情詩為主題，並於今天起在台東故事館1樓展廳舉辦成果展。圖／台東縣政府提供

台東縣政府推動「2025台東工藝與國際交流駐村行銷計畫」，今年以藝息山海：獻給台東工藝的12首情詩為主題，並於今天起在台東故事館1樓展廳舉辦成果展，展出6位工藝家跨越地域與文化的深刻交流成果。

饒慶鈴表示，疫情結束後台東縣重啟工藝駐村交流，今年邁入第3年，每年除了推選3位在地工藝家至國外駐村，也接待來自遠方的工藝家們；今年嘗試將駐村天數延長，讓工藝家們能夠有更充分的時間了解地方、體驗文化、探索材質，也希望帶給國際工藝家們嶄新的創作靈感與駐村體驗。

藝息山海：獻給台東工藝的12首情詩徵選3位台東工藝家巫伊平、謝聖華、王建傑分別前往日本、馬來西亞與泰國駐村；同時迎來3位國際工藝家包括來自日本的山下正行、馬來西亞的陳芷儀以及百慕達的Jordan Carey，進行45天的創作旅程。

縣府文化處表示，6位工藝家透過駐村交流，以各自的文化背景與工藝語言，回應土地的靈感與記憶，每人創作2件作品，涵蓋陶藝、織布、自然纖維編織、百慕達風箏、阿美族傳統頭飾等多元媒材，共同譜寫12首獻給臺東工藝的情詩。作品不僅展現自然、人文與工藝的交織，也記錄了工藝家與台東社群互動的溫暖瞬間。

即日起至11月2日在台東故事館1樓展廳辦理，除了靜態展示外，還規畫數位媒體區與互動體驗區。讓展覽不僅是駐村計畫的成果呈現，更是一座文化橋梁，讓台東工藝走向世界，也讓世界的創意在台東落地生根。

台東縣政府推動「2025台東工藝與國際交流駐村行銷計畫」，今年以藝息山海：獻給台東工藝的12首情詩為主題，並於今天起在台東故事館1樓展廳舉辦成果展。圖／台東縣政府提供
台東縣政府推動「2025台東工藝與國際交流駐村行銷計畫」，今年以藝息山海：獻給台東工藝的12首情詩為主題，並於今天起在台東故事館1樓展廳舉辦成果展。圖／台東縣政府提供

