快訊

基隆新市政大樓「京華城」翻版？市府：都計未變更、容積率未提高

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫建新市政大樓，將採公辦都更辦理，昨開第廉政平台第三次會議。圖／基隆市政府提供
基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫建新市政大樓，將採公辦都更辦理,昨開第廉政平台第三次會議。圖／基隆市政府提供

基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫建新市政大樓，將採公辦都更辦理，昨開第廉政平台第三次會議，綠議員鄭文婷質疑「京華城」翻版。市府今天說明，權利變換一定合乎法規，此案未經都市計畫變更、未提高容積率，與京華城案性質完全不同。

基隆市政府昨晚召開「基隆市政府新市政大樓公辦都市更新案」機關採購廉政平台第三次聯繫會議，由秘書長方定安主持，出席有基隆地檢署、調查局基隆市調查站、審計部基隆市審計室、台灣透明組織、財團法人都市更新研究發展基金會、招商顧問公司仲量聯行及市府相關單位。

民進黨議員鄭文婷質疑，市府規畫分成兩棟大樓，由投資方興建，較大面積的一棟由建商分回，市府喪失所有權，只分回較小的一棟，市府違反國有財產法，奉送公有地884坪給建商。

方定安表示，許多不同意見往往是源於資訊不對稱或誤解，將透過廉政平臺機制與檢調單位及專家學者面對面溝通，新市政大樓案是首件以「公辦都市更新」方式推動的重大建設，在兼顧財政負擔與公共利益的考量下辦理，未來市府團隊會在廉政平台的監督與建議下，檢視程序、完善制度。

都發處長謝孝昆指出，將採公辦都市更新權利變換方式辦理，將依「都市更新條例」的權利變換及權利變換實施辦法規定辦理，法令面及程序面都依法有據，且目前全國各直轄市皆有大面積公有土地公辦都市更新分回辦公空間成功案例，請外界放心。

謝孝昆說，本案容積率皆依現行規定辦理，基準容積率560%，並得申請都市更新容積獎勵上限50%，最高為840%。未經都市計畫變更、未提高容積率，與京華城案性質完全不同。

政風處長李國正說，機關採購廉政平台是確保重大公共建設能落實「防弊、監督、公開」的重要機制。

該案去年先期規畫，今年陸續辦理相關作業，包含文件公開閱覽、公開招商說明會、地區說明會及評選委員會審查招商文件，預計年底前辦理招商作業。

基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫建新市政大樓，將採公辦都更辦理，昨開第廉政平台第三次會議。圖／基隆市政府提供
基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫建新市政大樓，將採公辦都更辦理，昨開第廉政平台第三次會議。圖／基隆市政府提供
都發處長謝孝昆指出，新市政大樓改建案未經都市計畫變更、未提高容積率，與京華城案性質完全不同。圖／基隆市政府提供
都發處長謝孝昆指出，新市政大樓改建案未經都市計畫變更、未提高容積率，與京華城案性質完全不同。圖／基隆市政府提供

都市更新 基隆 廉政

