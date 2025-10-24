花蓮直飛韓國仁川航班 11月13日起每週2航班

快訊

中央社／ 花蓮縣24日電

相隔5年，花蓮重啟定期直飛韓國航班，11月13日起每週2航班飛往仁川機場，花蓮縣府表示，開賣後反應熱烈。

花蓮2019年曾有往返韓國仁川、釜山的直飛班機，花蓮縣府觀光處統計，當時搭乘率有8成，成效不錯，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020年2月起停飛。

花蓮縣府今年5月與可依航空公司（Aero K）簽署啟動直航合作備忘錄，相隔5年再次重啟直飛韓國班機。

花蓮縣府觀光處表示，花蓮直飛仁川機場於每週四、日往返，仁川往花蓮的航班為上午11時50分出發、花蓮往仁川的時間則為下午2時45分出發，單程飛行時間約2小時40分鐘，兩地時差1小時。

花蓮縣府觀光處表示，每班機載量約180人，已於可依航空官網開賣，往返機票價格平均約在新台幣5000多元至9000多元間，開賣後反應熱烈。

花蓮縣府表示，韓國直飛航班開通，是東北亞地區首班通往台灣東部的航班，降低東部居民出國的時間與金錢成本，也讓韓國遊客可直接到訪東台灣，盼能在災後復甦花蓮觀光。

花蓮 航班

