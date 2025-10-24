台東公車11月1日改版 更新時刻並增加雙語化

台東公車11月1日起將有變動，不僅更新時刻表和部分站名，並增加雙語化，讓民眾「更好記、更好搭」。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正今天告訴中央社記者，台東縣市區公車將於11月1日起正式改版，調整新時刻表與更新路線圖，其中，原「市區循環線、陸海空快線A線、陸海空快線B線」將分別改為「101線、201線、202線」，並新增往來大豐地區的「203線」，車身標示、站牌將自10月底開始陸續更新。

卜敏正表示，配合這次變革，縣府全面盤點市區公車站點及中、英文站名，配合近年城市發展成果調整部分站名，讓東漂新居民及遊客均能從站名得知該站大致位置，更易於規劃出行方向。

另外，重新設計了公車站牌，新版公車站牌將與全國各縣市接軌，改採「長條式路線圖」，也將於各站標示行車方向，搭乘時再也不怕等錯方向。新版站牌也重視雙語化，各站牌均設計英語版路線圖QR-Code，只要拿起手機掃描，即可開啟英文路線圖，亦可下載iBus APP確認中英雙語資訊。

卜敏正表示，這次改版以「更好記、更好搭」為核心，除了大幅更新路線圖設計及雙語化、路線編號化外，新增的203線將視試辦6個月期間的狀況持續調整，邀請鄉親踴躍搭乘並提供寶貴意見，共同打造友善便利的公共運輸環境。