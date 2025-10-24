快訊

「破產了！」非洲豬瘟讓梧棲養豬場一夕倒閉 老農：兒今去找工作

NBA／葛登50分、約柯奇大三元也擋不住！柯瑞飆42分助勇士OT逆轉金塊

空服員之死…長榮航空調查出爐 資方允諾研擬增加請病假裕度

台東公車11月1日改版 更新時刻並增加雙語化

中央社／ 台東縣24日電

台東公車11月1日起將有變動，不僅更新時刻表和部分站名，並增加雙語化，讓民眾「更好記、更好搭」。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正今天告訴中央社記者，台東縣市區公車將於11月1日起正式改版，調整新時刻表與更新路線圖，其中，原「市區循環線、陸海空快線A線、陸海空快線B線」將分別改為「101線、201線、202線」，並新增往來大豐地區的「203線」，車身標示、站牌將自10月底開始陸續更新。

卜敏正表示，配合這次變革，縣府全面盤點市區公車站點及中、英文站名，配合近年城市發展成果調整部分站名，讓東漂新居民及遊客均能從站名得知該站大致位置，更易於規劃出行方向。

另外，重新設計了公車站牌，新版公車站牌將與全國各縣市接軌，改採「長條式路線圖」，也將於各站標示行車方向，搭乘時再也不怕等錯方向。新版站牌也重視雙語化，各站牌均設計英語版路線圖QR-Code，只要拿起手機掃描，即可開啟英文路線圖，亦可下載iBus APP確認中英雙語資訊。

卜敏正表示，這次改版以「更好記、更好搭」為核心，除了大幅更新路線圖設計及雙語化、路線編號化外，新增的203線將視試辦6個月期間的狀況持續調整，邀請鄉親踴躍搭乘並提供寶貴意見，共同打造友善便利的公共運輸環境。

公車 台東

延伸閱讀

陸海空三軍不同價？質疑國軍服供站毛巾漲3倍 徐巧芯批：鑲金的嗎

第七屆跨性別遊行周五晚間登場 警公布交管路線圖

公車長期載不到客 苗栗縣研議要讓公車行駛有人搭乘路線

台東澎湖雙向包機首航 民眾開心「不用再翻山渡海」

相關新聞

基隆社會處官方LINE升級 「智能客服」查社福資訊一鍵搞定

「基隆社會處小幫手」6月推出至今，有近4000人加入官方LINE，成為重要的數位福利查詢服務管道。市府昨起全面升級導入「...

台東縣新設「交通及養護工程處」 預計明年1月1日掛牌上路

台東縣政府為分散建設處及交觀處繁重業務，依據地方行政機關組織準則，將成立專責主事交通業務的局處，預計明年元月1日運作。縣...

百噸海廢沖上大武崙沙灘 基市：7天才清得完

連日大雨，大風大浪把海洋廢棄物都打上基隆大武崙沙灘，布滿塑膠瓶、漁網、漁具、保麗龍、大型樹木等海廢，估近百噸，市府昨一早...

基隆市政大樓廉政平台會議…綠議員籲勿淪遮羞布 市府：依法辦理

基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫建新市政大樓，將採公辦都更辦理，今天開廉政平台第三次會議，民進黨議員鄭文婷到市府舉牌...

基隆長庚精準醫療檢查中心啟用 導入AI科技輔助醫療

基隆長庚紀念醫院今辦「精準醫療檢查中心」揭幕儀式，整合內視鏡、超音波和心電圖等檢查項目，醫療團隊作業更有效率，民眾就醫也...

太平山森林遊樂區明晨恢復開園 宜蘭10條自然步道續封

農業部林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，位在宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區19日因風神颱風外圍環流共伴效應影響，實施預警性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。