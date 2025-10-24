快訊

台東縣新設「交通及養護工程處」 預計明年1月1日掛牌上路

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府為分散建設處及交觀處繁重業務，依據地方行政機關組織準則，將成立專責主事交通業務的交通及養護工程處，預計明年元月1日運作。記者尤聰光／攝影
台東縣政府為分散建設處及交觀處繁重業務，依據地方行政機關組織準則，將成立專責主事交通業務的局處，預計明年元月1日運作。縣長饒慶鈴表示，新局處名稱是交通及養護工程處。

饒慶鈴表示，依組織規定縣府可設一級單位及一級機關最多22個局處，而交通及養護工程處未來不僅負責交通規畫及道路新建，另也負責相關的養護工作，確保每一條路和交通都更順暢。

台東交通業務目前分散在交觀處及建設處，使得相關業務必須繁雜程序後整合，無法提高效率，也增加了2個局處的繁重壓力，因此，經過多次內部討論後，決議瘦身規畫，增設專責新局處。

議員古志成表示，饒縣長縣府團隊任期僅剩1年，其新設交通及養護工程處一事，太過於倉促，也會給下任縣長困擾，應留待新任縣長上任後再行討論局處業務調整為宜。

議員簡維國則說，縣府規畫成立交通及養護工程處，原交觀處交通與觀光分離後建議應調整新增「運動觀光」科，才能在交通領域能展現新氣象，盼明年能見到具體成果。

